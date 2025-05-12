Букмекеры назвали фаворита на победу в итальянской Серии А: у кого больше шансов стать чемпионом

Букмекеры считают "Наполи" главным фаворитом на победу в чемпионате Италии по футболу. Для него действует коэффициент 1.33, самый низкий из всех оставшихся претендентов на победу.

Видео дня

Для другого же претендента – "Интера" – по данным vbet, коэффициент выше. Для этой команды его определили в 3.25.

В настоящее время в итальянской Серии А сыграно 36 туров. И за 2 игры до окончания чемпионата:

"Наполи" имеет 78 очков;

"Интер" – 77.

В оставшихся матчах "Наполи" предстоит сыграть с "Пармой", которая идет 16-й. А также "Кальяри", занимающее 14 место.

В последних 5 матчах команда из Неаполя добыла 4 победы. Еще 1 игра была сведена к ничьей.

"Интеру" же "достались" более сильные соперники. В частности:

"Лацио" – занимающее 5 место и ведущее борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов.

"Комо" – 10 место.

В последних же 5 матчах команда из Милана добыла 2 победы. Еще 2 игра была проиграны.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, игрок вышедшего в финал Лиги чемпионов французского ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. При этом, по сравнению с мартовским прогнозом, он значительно улучшил свои шансы получить статус лучшего футболиста мира – тогда он считался 9-м претендентом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!