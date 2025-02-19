Букмекеры назвали фаворита в паре "Реал" – "Манчестер Сити": у кого больше шансов выйти в 1/8 финала ЛЧ

В центральном противостоянии стыкового раунда Лиги чемпионов мадридский "Реал" 19 февраля проведет на своем поле ответный матч против "Манчестер Сити". После первой игры, в которой хозяева одержали победу по счетом 3:2, букмекеры считают фаворитом на выход в следующий раунд именно испанскую команду – на ее проход дают коэффициент 1.22. На проход же "Манчестер Сити" дают 4.30.

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"Реал" также является фаворитом на проход в 1/8 финала в дополнительное время (если до него дойдет) – букмекеры дают на это коэффициент. На английскую команду ставки принимают по коэффициенту 14.00.

Если же судьба противостояния будет решаться в серии послематчевых пенальти (т.е., если после основного и дополнительного времени будет зафиксирована победа "Манчестер Сити" с разницей в 1 гол), то фаворита в ней букмекеры не видят. И на "Реал", и на "Манчестер Сити" действует один коэффициент – 15.00.

Факты перед матчем "Реал" – "Манчестер Сити"

"Реал" проиграл только один из шести домашних матчей против "Манчестер Сити".

Если нападающий английской команды Эрлинг Холанд забьет гол, то станет игроком, который отличился 50 раз в рамках Лиги чемпионов быстрее остальных – на это у него уйдет 49 поединков.

Как сообщал OBOZ.UA, главными же фаворитами будущего Чемпионата мира по футболу (пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде) являются Бразилия, Франция и Испания. На победу этих сборных букмекеры выставили коэффициент 7.00 – самый низкий среди всех потенциальных участников чемпионата. На победу Украины (которая, как и множество других команд, еще не прошло отборочный этап), дают коэффициент 201.00, что обеспечивает ей место в 4-м десятке претендентов на победу.

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