Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов: у кого самые большие шансы выиграть турнир
После 4 тура общего этапа Лиги чемпионов букмекеры считают английский "Арсенал" главным претендентом на победу. Для этой команды действует коэффициент 5.50 – самый низкий среди всех участников турнира.
Как рассказали в Favbet, сразу за "Арсеналом" с коэффициентом 6.00 идет "Бавария".
Для действующего победителя турнира – ПСЖ – определили коэффициент 7.00. Для "Ливерпуля" – 8.00.
Коэффициент 9.00 установлен сразу для 3-х клубов. Это:
- "Барселона".
- "Манчестер Сити".
- "Реал".
У всех остальных участников – включительно с действующим финалистом турнира "Интером" – коэффициенты на победу стартуют от 23.00.
Меньше всего букмекеры верят в победу сразу 11 клубов – для них установлен коэффициент 500.00. Это:
- "Аякс".
- "Олимпиакос".
- "Унион Сент-Жилуаз".
- "Славия".
- "Буде-Глимт".
- "Бенфика".
- "Брюгге".
- "Копенгаген".
- "Пафос".
- "Кайрат".
- "Карабах".
В целом же после 4 тура сразу 3 команды имеют максимальные 12 очков – а их места распределены, исходя из дополнительных показателей. Это:
- "Бавария".
- "Арсенал"
- "Интер".
На дне таблицы, не набрав ни одного очка, сразу 2 клуба. Ими являются:
- "Бенфика".
- "Аякс".
Матчи 5 тура состоятся 25-26 ноября.
Как сообщал OBOZ.UA, букмекеры фактически гарантируют выход Франции и Украины из группы D по итогам четырех туров квалификации на ЧМ-2026. Причем Украину, вероятно, ждет плей-офф.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!