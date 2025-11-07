Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов: у кого самые большие шансы выиграть турнир

После 4 тура общего этапа Лиги чемпионов букмекеры считают английский "Арсенал" главным претендентом на победу. Для этой команды действует коэффициент 5.50 – самый низкий среди всех участников турнира.

Как рассказали в Favbet, сразу за "Арсеналом" с коэффициентом 6.00 идет "Бавария".

Для действующего победителя турнира – ПСЖ – определили коэффициент 7.00. Для "Ливерпуля" – 8.00.

Коэффициент 9.00 установлен сразу для 3-х клубов. Это:

"Барселона".

"Манчестер Сити".

"Реал".

У всех остальных участников – включительно с действующим финалистом турнира "Интером" – коэффициенты на победу стартуют от 23.00.

Меньше всего букмекеры верят в победу сразу 11 клубов – для них установлен коэффициент 500.00. Это:

"Аякс".

"Олимпиакос".

"Унион Сент-Жилуаз".

"Славия".

"Буде-Глимт".

"Бенфика".

"Брюгге".

"Копенгаген".

"Пафос".

"Кайрат".

"Карабах".

В целом же после 4 тура сразу 3 команды имеют максимальные 12 очков – а их места распределены, исходя из дополнительных показателей. Это:

"Бавария".

"Арсенал"

"Интер".

На дне таблицы, не набрав ни одного очка, сразу 2 клуба. Ими являются:

"Бенфика".

"Аякс".

Матчи 5 тура состоятся 25-26 ноября.

