Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов: у кого самые большие шансы выиграть турнир

Станислав Кожемякин
Букмекеры назвали главного фаворита Лиги чемпионов

После 4 тура общего этапа Лиги чемпионов букмекеры считают английский "Арсенал" главным претендентом на победу. Для этой команды действует коэффициент 5.50 – самый низкий среди всех участников турнира.

Как рассказали в Favbet, сразу за "Арсеналом" с коэффициентом 6.00 идет "Бавария".

Для действующего победителя турнира – ПСЖ – определили коэффициент 7.00. Для "Ливерпуля" – 8.00.

Арсенал – фаворит на победу в Лиге чемпионов

Коэффициент 9.00 установлен сразу для 3-х клубов. Это:

  • "Барселона".
  • "Манчестер Сити".
  • "Реал".

У всех остальных участников – включительно с действующим финалистом турнира "Интером" – коэффициенты на победу стартуют от 23.00.

Меньше всего букмекеры верят в победу сразу 11 клубов – для них установлен коэффициент 500.00. Это:

  • "Аякс".
  • "Олимпиакос".
  • "Унион Сент-Жилуаз".
  • "Славия".
  • "Буде-Глимт".
  • "Бенфика".
  • "Брюгге".
  • "Копенгаген".
  • "Пафос".
  • "Кайрат".
  • "Карабах".

В целом же после 4 тура сразу 3 команды имеют максимальные 12 очков – а их места распределены, исходя из дополнительных показателей. Это:

  • "Бавария".
  • "Арсенал"
  • "Интер".
После 4 тура сразу 3 команды имеют максимальные 12 очков

На дне таблицы, не набрав ни одного очка, сразу 2 клуба. Ими являются:

  • "Бенфика".
  • "Аякс".

Матчи 5 тура состоятся 25-26 ноября.

"Бенфика" и "Аякс" еще ни разу не выиграли

