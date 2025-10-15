Фавориты очевидны: букмекеры назвали место Украины в отборе на ЧМ-2026

Букмекеры фактически гарантируют выход Франции и Украины из группы D по итогам четырех туров квалификации на ЧМ-2026, причем Украину, вероятно, ждет плей-офф. Исландия для рынка ставок имеет лишь теоретические шансы побороться за второе место, а Азербайджан уже точно не попадает в первую двойку квартета.

Об этом свидетельствуют коэффициенты на Favbet. Так, букмекеры практически не сомневаются, что Франция станет победителем группы – коэффициент на ее первое место составляет всего 1.01.

На победу сборной Украины в группе дают 20.00. А шансы Исландии оцениваются коэффициентом 250.00.

Также вероятным видят сценарий, при котором украинцы завершат отбор на одном из двух первых мест, т.е. в нашем случае – на втором. Коэффициент на это составляет 1.25.

Для Исландии этот показатель значительно ниже – 3.70. А для Азербайджана – почти нереальные 500.0.

В настоящее время ситуация в группе такова:

Франция занимает 1 место с 10 очками, забив 9 мячей и пропустив 3.

Украина вторая – 7 очков, 8 забитых, 7 пропущенных.

Исландия третья – 4 очка, 11 забитых, 9 пропущенных.

Азербайджан четвертый – 1 очко, 2 забитых, 11 пропущенных.

До завершения отбора команду Сергея Реброва ждут выездной матч с Францией и решающее домашнее противостояние с Исландией:

Франция – Украина – 13 ноября.

Украина – Исландия – 16 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA, после 1 тура общего этапа Лиги конференций 2025/26 букмекеры считают английский "Кристал Пэлас" главным претендентом на победу в турнире. Среди главных претендентов также украинский "Шахтер" – он 5-й в "общем зачете". Киевское "Динамо" идет 14-м.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!