Букмекеры оценили шансы на гол от футболиста сборной Украины в матче Лиги Европы

В ответном матче раунда стыков Лиги Европы итальянская "Рома" примет португальский "Порту". Матч состоится вечером 20 февраля. Первая игра же закончилась со счетом 1:1, т.е., ни у одной из команд нет преимущества для прохода в следующий раунд. Ожидается, что в составе "Ромы" на поле выйдет украинский форвард, игрок национальной сборной Артем Довбик и на то, что он забьет гол в основное время букмекеры дают довольно высокий коэффициент – 2.10. Это самый высокий показатель в команде.

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На то, что Довбик забьет в основное время 2 и больше голов, дают коэффициент 5.50. Это тоже самый высокий показатель среди всех игроков "Ромы".

На то, что украинец забьет в основное время 3 и больше голов, дают коэффициент 20.00. У следующего "претендента" на хет-трик – Пауло Дибалы – коэффициент намного ниже. Он составляет 50.00.

В целом же, букмекеры больше верят именно в "Рому". На ее победу в игре в основное время дают коэффициент 1.91, тогда как на "Порту" – 4.90.

На проход же итальянской команды в следующий раунд коэффициент составляет 1.42. На то, что дальше пройдут португальцы – 2:85. То есть фаворитом в противостоянии является именно "Рома".

Как сообщал OBOZ.UA, главными же фаворитами будущего Чемпионата мира по футболу (пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде) являются Бразилия, Франция и Испания. На победу этих сборных букмекеры выставили коэффициент 7.00 – самый низкий среди всех потенциальных участников чемпионата. На победу Украины (которая, как и множество других команд, еще не прошло отборочный этап), дают коэффициент 201.00, что обеспечивает ей место в 4-м десятке претендентов на победу.

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