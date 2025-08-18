Букмекеры оценили шансы Трампа на Нобелевскую премию мира: цифры могут впечатлить

В условиях высокой глобальной напряженности одним из неожиданных фаворитов в ставках на Нобелевскую премию мира стал президент США Дональд Трамп. На платформах Polymarket и Kalshi американский президент опередил в рейтингах множество известных фигур. уступая только Юлии Навальной.

Этот прорыв, вызванный геополитической динамикой и активно обсуждаемый в криптосообществе, вызвал много вопросов и спекуляций, пишет CoinTribune. По мере приближения церемонии награждения, запланированной на 10 октября 2025 года, ожидается, что напряженность в ставках будет усиливаться.

Главные прогнозы и цифры

Трамп занимает второе место среди фаворитов на получение Нобелевской премии мира в 2025 году: – на децентрализованной платформе Polymarket его шансы оцениваются в 12% ;



– на регулируемой платформе Kalshi вероятность его победы составляет 13% .



На Polymarket на этот прогноз было поставлено 1 млн долларов .

. На Kalshi общий объём ставок в этой категории достиг 3,1 млн долларов .

. Трамп уступает лишь Юлии Навальной, чьи шансы оцениваются в 19% и 2й% соответственно.

Среди других заметных кандидатов – Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, "Врачи без границ", Международный Суд ООН и президент Украины Владимир Зеленский.

Почему Трамп оказался в числе фаворитов

Внезапный рост популярности Трампа на рынках прогнозов связывают с его политическими заявлениями и недавними медийными маневрами. Например, его бывшая соперница Хиллари Клинтон заявила, что "поддержит его кандидатуру, если он добьется успеха в прекращении войны в Украине".

Однако следует помнить, что рынки прогнозов отражают не объективную вероятность, это скорее спекулятивные ставки. Их волатильность зависит от медийных циклов, когнитивных искажений и скоординированных кампаний по искусственному повышению или занижению рейтинга определенных кандидатов.

Таким образом, внезапное улучшение позиций Трампа может быть не столько признанием его заслуг, сколько отражением настроений определенной части политической и криптоэкосистемы. Критики отмечают, что между подобными номинациями и реальными действиями существует явное противоречие. К примеру, букмекеры не верили, что США нанесут удары по Ирану в 2025 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе букмекеры изменили свои оценки вероятности прекращения огня в Украине до 31 декабря 2025 года. Шансы оценивают более чем в 30%, тогда ранее прогноз едва достигал уровня в 20%.

