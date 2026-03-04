Букмекеры поставили на смерть Али Хаменеи $131 млн: почему Polymarket не выплачивает деньги

Пользователи криптобетинговой платформы Polymarket до сих пор не получили окончательного ответа на вопрос: был ли аятолла Али Хаменеи "отстранен от должности" верховного лидера Ирана до 28 февраля. Таким образом выплата ставок на $131 млн зависла в воздухе.

Как сообщает Bloomberg, платформа до сих пор не выплатила деньги ни тем, кто поставил на вариант "да", ни тем, кто поставил на "нет". Сейчас трейдеры спорят о точной хронологии событий, пытаясь защитить свои прибыли.

С середины января на этот контракт было поставлено более $115 млн. По правилам рынка прогнозов, Хаменеи считается "отстраненным", если его "лишили власти на любой период времени" до 23:59 28 февраля по восточному времени США.

Удары США и Израиля по Ирану начались рано утром того же дня. К обеду по восточному времени премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о признаках того, что Хаменеи погиб. Позже 28 февраля президент США Дональд Трамп также заявил, что Хаменеи мертв. Сначала иранские чиновники это отрицали, но 1 марта по местному времени государственные СМИ Ирана подтвердили его смерть.

Причина спора

Этот случай показывает типичную проблему рынков прогнозов: контракты формулируются как четкое "да" или "нет", но реальность часто сложнее. Когда вопрос звучит так: "Потерял ли лидер власть к конкретной дате?", ответ может зависеть от ряда факторов:

кто должен верифицировать эту информацию;

в каком часовом поясе ведется отсчет;

когда именно считается момент смерти или отстранения.

Как работает механизм разрешения споров?

На Polymarket любой может предложить вариант закрытия рынка, внеся небольшой залог. Если другой пользователь не согласен – он может обжаловать решение. Тогда вопрос передается на голосование владельцам криптовалюты UMA. Доказательства обсуждаются публично в чате Discord.

Таким образом предложения закрыть рынок с ответом "да" 28 февраля были быстро обжалованы, поскольку часть участников отмечала, что в Иране официально подтвердили смерть только 1 марта. Согласно этой позиции, по состоянию на 28 февраля консенсуса еще не было. Отсутствие точного часа смерти делает невозможным определить, произошло ли это до дедлайна, утверждают другие.

В Polymarket предупредили, что в случае неоднозначности рынок может оставаться открытым, пока пользователи не придут к консенсусу на основе достоверных сообщений. С тех пор объемы торгов только растут и уже достигли $131 млн.

Как уже сообщал OBOZ.UA, после удара США и Израиля по Ирану сразу шесть новых кошельков на Polymarket заработали более $1,2 млн на ставках о точной дате удара. Аккаунты были созданы накануне, а ставки сделаны всего за несколько часов до события, что вызвало серьезные подозрения в честности таких прогнозов.

