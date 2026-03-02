Шесть подозрительных игроков нажились на $1,2 млн после удара США по Ирана: что произошло

После внезапного удара США и Израиля по Ирану 28 февраля 2026 года сразу шесть новых кошельков на криптовалютной платформе Polymarket заработали более 1,2 млн долларов на ставках о точной дате удара. Аккаунты были созданы накануне, а ставки сделаны всего за несколько часов до события, что вызвало серьезные подозрения в чесности "предсказаний".

Об этом пишет Febspot. Отмечается, что по рынку "США нанесут удар по Ирану до 28 февраля 2026 года" на Polymarket было собрано почти $90 млн объема торгов именно на эту дату из всего более $529 млн оборота на всех связанных рынках за несколько недель.

При этом аналитики Bubblemaps обнаружили, что шесть кошельков, которые были созданы в феврале, в основном за 24 часа до удара, купили только контракт "Да" на 28 февраля – без другой истории торгов. Один из них превратил примерно $60 тыс. в почти $560 тыс. прибыли, купив более 560 000 акций по ~0,108 долл. каждая; другой трейдер получил более $120 тыс. прибыли с $30 тыс. ставки.

После событий все эти аккаунты показывают $0 открытых позиций. Это свидетельствует о полном выходе из рынка после получения выигрыша.

Создание новых аккаунтов и ставки без более длинной истории только на один конкретный результат привлекли внимание как блогеров, так и политиков. В США сенаторы уже призвали запретить торговлю контрактами, основанными на смерти, войне или акте насилия, намекая на использование непубличной (инсайдерской) информации для получения выгоды.

Прямые доказательства таких нарушений пока отсутствуют. Аналитики также признают, что такой трейдинг мог также быть результатом широкого доступа к спутниковым данным или индикаторам движения военной техники. Якобы не связанные с принятием решений лица могли предсказать вероятность удара до официального объявления. Впрочем, "идеальная" точность во времени и резкое скопление новых кошельков неизбежно вызывают вопросы.

В целом прозрачность и этика для платформ рынков прогнозов становятся все более острыми темами для обсуждения. Kalshi уже подвергалась критике за подобные ситуации, из-за чего платформа даже пыталась ограничивать "потенциально чувствительные" контракты.

В случае же Polymarket, который работает без строгого регуляторного надзора, анонимность пользователей затрудняет проверку и может способствовать появлению манипуляций. В ряде стран (в том числе, Украине) платформа заблокирована из-за незаконных ставок на политические и военные события.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Великобритании рынки прогнозов официально признали азартными играми, а их операторы обязаны получать лицензию для легальной работы. Платформы, которые будут игнорировать эти требования, могут столкнуться с уголовной ответственностью и потерей действующих лицензий.

