Букмекеры потеряли деньги из-за фаворита: как результат гонки обвалил кассу

Победа фаворита на ежегодных конных скачках Grand National в Великобритании обернулась убытками для букмекеров. Лошадь I Am Maximus выиграла гонку второй год подряд, и значительная часть ставок была сделана именно на нее.

Именно из-за концентрации ставок на одном фаворите операторы понесли финансовые потери. По данным Reuters, общий объем ставок на событие превысил 150 млн фунтов стерлингов – это один из крупнейших ставочных дней для британского рынка.

Такая ситуация случается нечасто. Букмекеры обычно формируют коэффициенты так, чтобы балансировать риски.

Однако в случае массовой поддержки одного результата система дает сбой. В нынешнем розыгрыше:

фаворит имел высокий уровень доверия среди игроков;

значительная часть ставок пришлась именно на него;

результат полностью совпал с ожиданиями рынка.

В итоге выплаты по выигрышным ставкам превысили доходы от проигрышных. Это и привело к убыткам.

Grand National традиционно входит в число наиболее прибыльных событий для букмекеров в Британии – вместе с крупными футбольными матчами и международными турнирами. Однако именно такие события несут и наибольшие риски. Если фаворит оправдывает ожидания, операторы вынуждены выплачивать значительные суммы одновременно большому количеству клиентов.

Кейс с победой I Am Maximus демонстрирует ключевую особенность индустрии: даже при наличии математических моделей букмекеры остаются уязвимыми к массовому поведению игроков. Для самих операторов такие события – часть риск-модели. Потери на отдельных крупных событиях компенсируются долгосрочной доходностью.

