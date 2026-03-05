Букмекеры собирают миллионы на войне в Иране: какие самые популярные ставки

Несмотря на рост критики со стороны политиков, регуляторов и части пользователей, криптобетинговая платформа Polymarket открыла более десятка новых контрактов относительно событий вокруг конфликта в Иране. В частности пользователи могут. делать ставки на смену режима в стране, возможные удары йеменских хуситов по Израилю, а также другие события, связанные с эскалацией на Ближнем Востоке.

Как сообщает Bloomberg, активность на геополитических рынках платформы резко возросла после начала военной эскалации. Пользователи уже поставили сотни миллионов долларов на различные сценарии развития событий.

Несмотря на споры, Polymarket продолжает активно запускать новые рынки, связанные с конфликтом США и Израиля с Ираном, который охватывает все больше стран региона. Среди самых популярных:

падет ли нынешний режим в Иране до 31 марта – более 30 млн долларов;

– более 30 млн долларов; кто станет следующим верховным лидером страны – более 16 млн долларов.

Другие контракты позволяют делать ставки на то, какие страны Иран может атаковать в марте или когда американские войска могут войти в страну. Такие рынки вызывают особое беспокойство критиков, поскольку теоретически трейдеры с доступом к закрытой информации могут получить финансовую выгоду.

Тем временем на фоне популярности ставок на геополитику усиливается и политическое давление на индустрию. Некоторые американские политики готовят законодательные инициативы, направленные на ограничение или полный запрет таких рынков, считая их опасными и потенциально дестабилизирующими.

Как уже сообщал OBOZ.UA, смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате ракетного удара стала поводом для споров пользователей Polymarket. Они не могли определиться, был ли аятолла "отстранен от должности" 28 февраля (как сообщили в Израиле и США), или это все же произошло 1 марта (как подтвердили иранские власти). Таким образом, выплата ставок на $131 млн зависла в воздухе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!