Букмекеры США жалуются на удачу игроков: выигрышей – все больше, денег – все меньше

Крупнейшие операторы азартных игр в США – Flutter (владелец FanDuel) и DraftKings – заявили о снижении квартальной прибыли на фоне серии удачных ставок со стороны клиентов и первых признаков замедления стремительного роста отрасли. Обе компании пересмотрели свои годовые финансовые прогнозы в сторону понижения.

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Как сообщает Financial Times, на этом фоне DraftKings сократил прогноз по выручке на $200 млн – до $6,4 млрд, а ожидания по EBITDA (прибыль до вычета расходов по процентам, уплате налогов и амортизационных отчислений) уменьшил на $100 млн – до $900 млн. Flutter также снизил прогноз по скорректированной EBITDA на американском рынке на $180 млн – до $1,13 млрд.

Основной удар по марже пришёлся на мартовский турнир NCAA March Madness. Как отметил CEO Flutter Питер Джексон, это было "историческое" событие: в раундах Sweet 16 и Elite 8 победили все фавориты, что произошло лишь второй раз в истории турнира. Это существенно уменьшило доход букмекеров после того, как февральский Супербоул, наоборот, сыграл им на руку.

С момента легализации спортивных ставок в 2018 году рынок США демонстрировал бурный рост, достигнув $14 млрд выручки в 2023 году, по данным Американской ассоциации азартных игр. FanDuel и DraftKings долгое время удерживали лидерство, однако в последние кварталы начали терять долю рынка. По оценке Barclays, доля Flutter упала с 62% в первом квартале 2023 года до 48% в первом квартале 2024-го, а DraftKings – с 39% до 31%.

Аналитики отмечают, что конкуренты, такие как BetMGM, Bet365 и Fanatics, активно сокращают отставание благодаря капиталу и агрессивной маркетинговой стратегии. Кроме того, инвесторы начинают обращать больше внимания не на рост выручки, а на нестабильность маржинальности в сегменте спортивных ставок.

Также OBOZ.UA сообщал, что март 2025 года стал историческим для онлайн-казино в США: общий валовой доход в семи штатах, где легализованы цифровые платформы казино, достиг $905,6 миллиона. Это на 26,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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