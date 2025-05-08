Такого в истории США еще не было: прибыли онлайн-казино побили все рекорды

Март 2025 года стал историческим для онлайн-казино в США: общий валовой доход в семи штатах, где легализованы цифровые платформы казино, достиг $905,6 миллиона. Это на 26,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщает Casino Reports. Отмечается, что во всех штатах, где легализованы онлайн-казино, зафиксировали рост валового или скорректированного дохода на 20% или более по сравнению с мартом прошлого года. Более того, каждый из них установил новые ежемесячные рекорды в одном или обоих этих показателях:

Пенсильвания : $291,6 млн валового дохода;

: $291,6 млн валового дохода; Мичиган и Нью-Джерси : более $240 млн в каждом;

: более $240 млн в каждом; Коннектикут : $57,7 млн (+30,3%);

: $57,7 млн (+30,3%); Западная Вирджиния : $36,4 млн (+51,9%);

: $36,4 млн (+51,9%); Делавэр : $10,3 млн (почти вдвое больше, чем в марте 2024 года);

: $10,3 млн (почти вдвое больше, чем в марте 2024 года); Род-Айленд: $5,1 млн.

Таким образом налоговые начисления в местные бюджеты в марте составили $177,1 млн, что на $41,1 млн больше год к году. Но эта сумма не учитывает местные сборы на уровне округов и муниципалитетов.

Этот исторический рост стал возможным, в частности, благодаря мартовскому турниру NCAA, который каждый год привлекает большое количество новых и нечастых игроков в спортивные ставки. Это масштабное спортивное мероприятие создает идеальную возможность для кросс-промоции мобильных ставок и онлайн-казино, привлекая широкую аудиторию к другим игровым вертикалям.

В то же время общий объем ставок в публичных отчетах из Пенсильвании, Коннектикута, Западной Вирджинии, Делавэра и Род-Айленда составил $10,9 млрд, что на $2,5 млрд (на 28,5%) дополнительных ставок больше. Лидером в этом рейтинге является Пенсильвания с $7,9 млрд ставок.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в США стремительно растет рынок азартных игр онлайн, но значительная его часть остается вне закона. Согласно статистике, на одно легальное учреждение или букмекера приходится около 10 нелегальных, а их доход составляет 74% от совокупной прибыли индустрии.

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