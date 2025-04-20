"Буковина" сразится с "Динамо": назван фаворит в матче 1/2 финала Кубка Украины

В полуфинальном матче Кубка Украины по футболу между черновицкой "Буковиной" и киевским "Динамо" букмекеры видят фаворитом столичную команду. На победу киевлян действует коэффициент 1.23, тогда как на черновчан – намного низший, 14.00. Игра состоится 23 апреля. Принимающей командой будет "Буковина".

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Также не исключается вариант, что основное время поединка закончиться вничью. На это установлен коэффициент 6.00.

В то же время, букмекеры больше верят в то, что в основное время поединка обе команды забьют, чем нет. Коэффициенты: 1.42 против 2.72.

Тем не менее, самым вероятным счетом букмекеры видят 0:2 в пользу "Динамо". На это действует коэффициент 5.20. А кроме того:

0:1 (победа "Динамо") – 5.90;

0:3 (победа "Динамо") – 6.60.

Самым невероятным счетом считается 3:0 в пользу "Буковины". Для него действует коэффициент 50.00. А также:

3:1 (победа "Буковины") – 48.00;

3:2 (победа "Буковины") – 47.00;

2:0 (победа "Буковины") – 40.00.

Напомним: во втором полуфинальном матче турнира сыграют житомирское "Полесье" и донецкий "Шахтер". Матч также состоится 23 апреля.

Финал Кубка запланирован на 14 мая. Игра состоится в Житомире.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, перед матчами 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2024/25 главным фаворитом на победу в турнире букмекеры видят испанскую "Барселону". Для нее действует коэффициент 3.00 – самый низкий среди всех оставшихся участников. Меньше всего верят в миланский "Интер" – на его победу дают коэффициент 5.50.

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