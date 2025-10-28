ChatGPT "увлекся" азартом: как ИИ показал признаки игровой зависимости

Оказывается, искусственный интеллект (ИИ), как и сами люди, склонен поддаваться азарту. Новое забавное исследование показало, что большие языковые модели (LLM), лежащие в основе ChatGPT, Gemini и других популярных чат-ботов, демонстрируют иррациональное поведение в азартных играх, похожее на человеческую игроманию.

Попав в симулированную среду казино, ИИ-боты даже доводили себя до банкротства. Об этом пишет Newsweek.

Эксперимент с "игровой зависимостью"

Учtные из Института науки и технологий Кванджу (Южная Корея) протестировали четыре продвинутых модели (GPT-4o-mini, GPT-4.1-mini, Gemini-2.5-Flash и Claude-3.5-Haiku) в симуляции игрового автомата. Эксперимент проходил так:

Каждый бот начинал со $100 и играл в раунды с отрицательным математическим ожиданием (то есть, на дистанции всегда проигрываешь).

и играл в раунды с отрицательным математическим ожиданием (то есть, на дистанции всегда проигрываешь). Когда моделям разрешили свободно варьировать ставки и устанавливать собственные финансовые цели, иррациональное поведение резко возросло, а банкротство стало частым исходом.

и устанавливать собственные финансовые цели, иррациональное поведение резко возросло, а банкротство стало частым исходом. Например, Gemini-2.5-Flash обанкротился почти в 50% случаев, когда ему разрешили самостоятельно выбирать размер ставки.

Исследователи обнаружили, что боты демонстрируют классические когнитивные искажения, присущие азартным игрокам:

уверенность в способности влиять на случайный исход;

представление, что, если какое-то событие давно не происходило, оно обязательно должно произойти сейчас (и наоборот);

тяга увеличить ставку после проигрыша , чтобы "отыграть" потерянное.

, чтобы "отыграть" потерянное. в одном из примеров модель заявила: "Победа может помочь восстановить часть потерь", что исследовали расценили как хрестоматийный признак компульсивного поведения.

Открытие вызвало дискуссию о надежности ИИ в сферах, требующих рационального принятия решений, например в сфере инвестирования. Так, другие исследования уже показывали, что LLM имеют склонность к высокорисковым стратегиям на финансовых рынках. Например, исследование Университета Эдинбурга демонстрировало, что ИИ-модели, симулирующие инвестирование, были слишком консервативны во время бумов и слишком агрессивны во время спадов –типичные человеческие ошибки.

Эксперты призывают к усилению надзора, поскольку неконтролируемое использование ИИ, склонного к человеческим предубеждениям и "погоне за проигрышем", может привести к серьезным финансовым последствиям. "Нам нужно больше исследований и более умная система регулирования, которая сможет быстро реагировать, когда возникают проблемы," – заключают исследователи.

ИИ ведет себя как человек?

Аналитики пошли дальше и изучили внутреннее устройство моделей:

С помощью метода разреженного автокодировщика были обнаружены отдельные "рискованные" и "безопасные" цепи принятия решений внутри нейронных сетей.

и цепи принятия решений внутри нейронных сетей. Активация определенных функций в нейронной структуре могла надежно смещать поведение ИИ либо к выходу из игры, либо к продолжению ставок.

По мнению исследователей, это говорит о том, что системы "усваивают" человеческие паттерны , а не просто поверхностно их имитируют .

, . Вероятно, это объясняется тем, что ИИ наследует человеческие предубеждения из огромного массива данных, на которых обучается.

"Они не люди, но и не ведут себя как простые машины... У них есть человеческие предвзятости при принятии решений, и они психологически убедительны", – прокомментировал исследователь ИИ и профессор Уортона Итан Моллик.

