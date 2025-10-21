Американка разбогатела благодаря ChatGPT: как счастливица выиграла $100 тысяч

Жительница штата Мичиган (США) Тэмми Карви выиграла 100 тыс. долларов в лотерею, использовав набор чисел, сгенерированных чат-ботом ChatGPT. Карви планирует использовать выигрыш, чтобы выплатить ипотеку за дом, а остаток отложить.

Как пишет Kare11, речь идет о выигрыше в Powerball. Счастливый для победительницы розыгрыш состоялся еще сентября, однако детали раскрылись лишь к середине октября.

Главное о необычном выигрыше

45-летняя Тэмми Карви рассказала, что "попросила ChatGPT дать набор чисел Powerball, и именно эти числа сыграла".

Powerball, и именно эти числа сыграла". У Карви совпали четыре белых шара и Powerball. Обычно такой выигрыш составляет 50 тыс. долл .

. При этом Карви заплатила дополнительно за опциюPower Play, которая удваивает призы , не являющиеся джекпотом, и потому общая сумма выигрыша составила 100 тыс. долл.

, не являющиеся джекпотом, и потому общая сумма выигрыша составила 100 тыс. долл. Карви добавила, что планирует использовать выигрыш, чтобы расплатиться за свой дом, остальное – сохранить.

"Google сказал мне, что это приз в 50 тыс. долл., поэтому я думала, что выиграла столько. Только когда я зашла в свой аккаунт Michigan Lottery, я поняла, что добавила Power Play к своему билету и на самом деле выиграла 100 тыс. долл.! Мы с мужем были в полном шоке", – поделилась победительница.

Несмотря на забавную историю успеха, Michigan Lottery подчеркнула, что результаты всех лотерейных розыгрышей случайны и "не могут быть предсказаны с помощью искусственного интеллекта или других инструментов генерации чисел".

Впрочем, это уже не первый такой случай. Ранее в 2025 году Кэрри Эдвардс из штата Вирджиниявыиграла в Powerball 150 тыс. долл., тоже воспользовавшись ChatGPT для выбора чисел. Все средства она пожертвует на благотворительность – на исследование фронтотемпоральной дегенерации, ферму Shalom Farms и Общество помощи ВМС и морской пехоте.

Что такое Powerball

Лотерея США Powerball – одна из самых известных лотерей мира. Чтобы сорвать абсолютный джекпот, участник должен правильно угадать все пять белых шаров и один красный.

Шансы на такой выигрыш составляют 1 к 292 201 338. Это делает игру одной из самых сложных для победы.

Розыгрыши Powerball проводятся каждую субботу, понедельник и среду, многие из них транслируются онлайн. Разрешается покупать билеты непосредственно в день розыгрыша.

Лотерея действует в 45 штатах. Несмотря на крайне низкую вероятность выигрыша джекпота, в Powerball играют миллионы американцев, мечтающих о финансовой удаче.

