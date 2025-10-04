"Челси" сразится с "Ливерпулем": букмекеры назвали фаворита центрального матча 7-го тура АПЛ

В рамках 7-го тура английской Премьер-лиги лондонский "Челси" сыграет против "Ливерпуля". Букмекеры видят фаворитом встречи "мерсисайдцев" – однако неочевидным: на их победу действует коэффициент 2.35, тогда как на "пенсионеров" – 2.83.

На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 3.85. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят меньше, чем в победу любой из команд.

В то же время, самым вероятным исходом встречи букмекеры видят 1:1 – для него действует коэффициент 6.20. А кроме того:

1:2 (победа "Ливерпуля") – 10.00;

2:1 (победа "Челси") – 10.50.

Меньше всего верят в победу "Челси" со счетом 3:0. Для нее действует коэффициент 25.00.

Игра пройдет 4 октября на поле "Челси". Начало – 19:30 по Киеву.

После первых 6 туров "Челси" с 8 очками делит 8-12 места в турнирной таблице вместе с "Эвертоном", "Брайтоном", "Фулхемом" и "Лидсом". На счету команды:

2 победы;

2 ничьих;

2 поражения;

11 забитых мяча;

8 пропущенных.

"Ливерпуль" с 15 очками единолично лидирует в чемпионате. На его счету:

5 побед;

0 ничьих;

1 поражение;

12 забитых мячей;

7 пропущенных.

