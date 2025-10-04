УкраїнськаУКР
"Челси" сразится с "Ливерпулем": букмекеры назвали фаворита центрального матча 7-го тура АПЛ

Станислав Кожемякин
'Челси' сразится с 'Ливерпулем'

В рамках 7-го тура английской Премьер-лиги лондонский "Челси" сыграет против "Ливерпуля". Букмекеры видят фаворитом встречи "мерсисайдцев" – однако неочевидным: на их победу действует коэффициент 2.35, тогда как на "пенсионеров" – 2.83.

На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 3.85. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят меньше, чем в победу любой из команд.

Ливерпуль фаворит в матче против Челси

В то же время, самым вероятным исходом встречи букмекеры видят 1:1 – для него действует коэффициент 6.20. А кроме того:

  • 1:2 (победа "Ливерпуля") – 10.00;
  • 2:1 (победа "Челси") – 10.50.

Меньше всего верят в победу "Челси" со счетом 3:0. Для нее действует коэффициент 25.00.

Самым вероятным исходом встречи букмекеры видят 1:1

Игра пройдет 4 октября на поле "Челси". Начало – 19:30 по Киеву.

После первых 6 туров "Челси" с 8 очками делит 8-12 места в турнирной таблице вместе с "Эвертоном", "Брайтоном", "Фулхемом" и "Лидсом". На счету команды:

  • 2 победы;
  • 2 ничьих;
  • 2 поражения;
  • 11 забитых мяча;
  • 8 пропущенных.

"Ливерпуль" с 15 очками единолично лидирует в чемпионате. На его счету:

  • 5 побед;
  • 0 ничьих;
  • 1 поражение;
  • 12 забитых мячей;
  • 7 пропущенных.
Турнирная таблица АПЛ

