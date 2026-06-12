Чемпионат мира-2026: есть ли шансы у соперников хозяев турнира

По мнению букмекеров, сборная Канады является фаворитом в стартовом матче группы В Чемпионата мира-2026 против сборной Боснии и Герцеговины. На победу одних из хозяев турнира действует коэффициент 1.80, тогда как на их соперников – 4.50.

На ничью же, по данным в vbet, действует коэффициент 3.52. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу европейской сборной.

Самым же вероятным счетом, по мнению букмекеров, является 1:0 в пользу Канады – для него установлен коэффициент 5.90. А кроме того:

1:1 – 6.40;

2:0 (победа Канады) – 8.00;

0:0 – 8.30;

2:1 (победа Канады) – 8.50.

Наименее же вероятными букмекерам видятся счета 4:4 и 5:5. Для них действует коэффициент 401.00.

Игра состоится 12 июня. Начало – 22:00 по Киеву.

В целом же, фаворитом на общую победу в группе В считается сборная Швейцарии. Для нее действует коэффициент 1.73.

Вслед за ней идет Канада. На то, что она станет первой установлен коэффициент 3.00.

Для Боснии и Герцеговины действует коэффициент 6.00. Для Катара – 34.00.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, главным фаворитом на победу в Чемпионате мира 2026 года является сборная Испании. На ее победу действует самый низкий коэффициент из всех участников чемпионата.

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