Чемпионат мира еще не набрал обороты, а ставки уже бьют рекорды: объем рынка превысил 2 миллиарда долларов

Рынок ставок на Чемпионат мира-2026 уже превысил 2 миллиарда долларов ещё на старте турнира, а больше всего средств участники вкладывают в ставки на будущего чемпиона. Аналитики прогнозируют дальнейший стремительный рост активности, а общий объем легальных ставок на мундиаль может достичь рекордных 60 миллиардов долларов.

Об этом пишет Asia Gaming Brief. По данным платформ Polymarket и Kalshi, суммарный объем торгов на рынках прогнозирования Чемпионата мира превысил 2 миллиарда долларов уже на старте группового этапа турнира.

Особой популярностью пользуются контракты на определение будущего чемпиона мира. Только на платформе Polymarket рынок прогнозирования победителя турнира накопил более 2 миллиардов долларов оборота с момента запуска летом 2025 года.

Накануне стартового матча между Мексикой и Южной Африкой всего за сутки участники заключили сделок на сумму более 66 миллионов долларов. В настоящее время рынки прогнозов практически единодушны в отношении основных претендентов на титул.

На первых позициях находятся Испания и Франция. Именно этим сборным участники рынка отдают наибольшие шансы на победу в турнире. В группу фаворитов также входят:

Португалия;

Англия;

Аргентина;

Бразилия.

Интересно, что действующий чемпион мира Аргентина пока оценивается ниже нескольких европейских команд. Отдельные рынки на Polymarket показывают, что больше всего денег участники вложили именно в победу Франции и Испании. Объем ставок на эти сборные значительно превышает показатели других команд.

Особое внимание аналитиков привлекла активность американских пользователей. Несмотря на то, что шансы сборной США на победу оцениваются примерно лишь в 3%, американцы активно поддерживают свою команду. Объем торгов контрактами на чемпионство США превысил 50 миллионов долларов.

Специалисты компании DeFi Rate прогнозируют, что к завершению чемпионата объем торгов только на платформе Kalshi можетдостичь от 1,47 до 1,93 миллиарда долларов. При этом большинство операций будет приходиться на результаты отдельных матчей. Ожидается, что рынок прогнозирования победителя мундиаля станет крупнейшим спортивным контрактом в истории Kalshi и превзойдет даже показатели популярного баскетбольного турнира March Madness.

Рынки прогнозов составляют лишь часть глобальной индустрии спортивных ставок. По оценкам компании H2 Gambling Capital, общий объем легальных ставок на Чемпионат мира-2026 может достичь 60 миллиардов долларов. Для сравнения, во время чемпионата мира в Катаре в 2022 году этот показатель составлял около 35 миллиардов долларов.

Несмотря на стремительный рост популярности рынков прогнозов, вокруг них продолжаются юридические споры. Американский регулятор CFTC уже предложил новые правила для подобных контрактов. Отдельные штаты США пытаются ограничить деятельность некоторых платформ или вообще запретить отдельные виды спортивных контрактов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европейский комитет по стандартизации (EGBA), ассоциированным членом которого является Украина, официально утвердил общий стандарт EN 18144. Документ определяет четкие критерии и способы, с помощью которых онлайн-операторы азартных игр должны выявлять ранние признаки игровой зависимости (лудомании) у пользователей.

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