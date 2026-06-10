В ЕС по-новому будут бороться с зависимостью от азартных игр: каких изменений ожидать

Европейский комитет по стандартизации (EGBA), ассоциированным членом которого является Украина, официально утвердил общий стандарт EN 18144. Этот документ определяет четкие критерии и способы, с помощью которых онлайн-операторы азартных игр должны выявлять ранние признаки игорной зависимости (лудомании) у пользователей.

Об этом сообщили в самом EGBA. Разработка базируется на современных научных исследованиях, однако пока внедрение этого стандарта остается для компаний добровольным.

Девять маркеров опасности

Новый стандарт выделяет девять ключевых признаков рискованного поведения игрока, которые свидетельствуют о потенциальной проблеме. Среди них:

внезапное или системное изменение размера ставок (резкое повышение лимитов);

(резкое повышение лимитов); аномальная частота пополнения игрового депозита ;

; продолжительность игровых сессий (проведение слишком большого количества времени на платформе);

(проведение слишком большого количества времени на платформе); активное использование или игнорирование инструментов самоисключения и ограничений.

Для внедрения этих критериев игорные компании, скорее всего, будут задействовать уже имеющиеся у них инструменты глубокой аналитики данных. Более того, некоторые крупные международные операторы интегрировали похожие алгоритмы отслеживания поведения еще до официального утверждения стандарта.

Главные вызовы и регуляторные нюансы

Несмотря на прогрессивность стандарта EN 18144, эксперты прогнозируют ряд серьезных сложностей при его практическом применении на европейском рынке. В частности, предупреждается о:

конфликте с местным законодательством: в разных странах действуют собственные, часто жесткие национальные правила регулирования гемблинга, поэтому новые европейские нормы могут частично противоречить локальным законам;

в разных странах действуют собственные, часто жесткие национальные правила регулирования гемблинга, поэтому новые европейские нормы могут частично противоречить локальным законам; двойную разработку софта: из-за правовых разногласий операторы будут вынуждены создавать аналитические технологии в двух вариантах – отдельно под общий европейский стандарт и отдельно под специфические требования конкретных стран;

из-за правовых разногласий операторы будут вынуждены создавать аналитические технологии в двух вариантах – отдельно под общий европейский стандарт и отдельно под специфические требования конкретных стран; самоконтроль: поскольку переход на EN 18144 является добровольным, регуляторы пока рассчитывают исключительно на социальную ответственность бизнеса и репутационные преимущества, которые получат "белые" компании, и оценивать уровень эффективности и результаты мониторинга операторы также будут самостоятельно.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Европейская комиссия рассматривает возможность введения новых налогов – для финансирования будущего долгосрочного бюджета ЕС на 2028-2034 годы. Наибольшую предварительную поддержку среди правительств стран ЕС получил именно вероятный сбор для онлайн-гемблинга.

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