Четыре раза выиграла в лотерею: как женщине удалось "заработать" более 20 млн долларов

Американка Джоан Гинтер в течение 1993-2010 годов четыре раза выиграла в лотерею, в целом получив 20,4 миллиона долларов, при этом все выигрыши состоялись без нарушений правил игры. Ее успех объясняют высоким уровнем математического образования, системным анализом вероятностей и выбором выгодных лотерей.

Об этом пишет Uniland. Первый крупный выигрыш Джоан Гинтер пришелся на 1993 год тогда она сорвала джекпот в 5,4 миллиона долларов.

Казалось бы, после такого успеха история могла завершиться, но это было только начало. В 2006 году женщина выиграла еще 2 миллиона долларов, в 2008-м – 3 миллиона, а в 2010-м установила собственный рекорд, получив 10 миллионов долларов одним билетом.

Важно, что все эти выигрыши состоялись в рамках правил лотерейных игр. Проверки не выявили никаких нарушений или манипуляций, а сама Гинтер никогда не фигурировала в расследованиях.

Вероятный секрет феноменального успеха Джоан Гинтер кроется не в магии, а в науке. Она имела степень доктора философии Стэнфордского университета и преподавала математику в одном из колледжей Калифорнии. Отмечается, что это давало ей значительноболее глубокое понимание теории вероятностей, чем у рядовых игроков.

Старший статистик консалтинговой компании Salt Hill Consulting Алан Зальцберг объясняет, что сама по себе математика не гарантирует выигрыша, но она позволяет принимать более взвешенные решения. По его словам, Гинтер сочетала аналитический подход с активной игрой – вкладывала значительные суммы, выбирала лотереи с более выгодными коэффициентами и играла в моменты, когда потенциальные выплаты были выше.

В отличие от большинства игроков, которые покупают билеты спонтанно, Джоан Гинтер действовала системно. Она анализировала правила игр, оценивала соотношение шансов и возможного выигрыша, а также не боялась инвестировать в большое количество билетов.

Еще одним фактором, который мог сыграть в пользу Гинтер, эксперты называют ее проживание в сельской местности. Из-за меньшего количества игроков конкуренция в локальных лотереях там ниже, чем в крупных городах, что косвенно может влиять на вероятность выигрыша.

Джоан Гинтер вела довольно непубличную жизнь и редко давала комментарии прессе. Она умерла 13 апреля 2024 года в возрасте 77 лет по естественным причинам, оставив после себя одну из самых впечатляющих историй успеха в истории лотерей.

