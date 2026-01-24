Победитель не пришел за призом и потерял более $100 тысяч: куда пойдут деньги

Один из победителей миллионной лотереи Million Dalla Jackpot в Белизе (джекпот в ней делится на нескольких победителей) так и не забрал свой выигрыш. Из-за этого более $111 тыс. официально признаны непредъявленными, а средства решили передать на благотворительность.

Об этом сообщили представители государственной компании Belize Government Lotteries Limited (BGLL), пишет Greater Belize. Речь идет о декабрьском розыгрыше, в котором в целом выиграли девять человек. Восемь победителей обратились за призами вовремя, однако владелец одного выигрышного билета так и не появился.

Почему выигрыш потерян

По словам генерального директора BGLL Джанел Эспат, правила получения выигрыша четко определены: документы необходимо предъявить в течение 30 дней с момента объявления результатов. После завершения этого срока средства автоматически возвращаются лотерейной компании.

В данном случае билет был приобретен не онлайн, а через физического субагента. Из-за этого установить личность победителя невозможно, а сам выигрыш остался анонимным.

Куда пойдут деньги

Несмотря на то что продажа билетов в этом розыгрыше не принесла прибыли, совет директоров BGLL решил передать непредъявленные средства на благотворительность. Окончательное решение относительно получателей пожертвования примут на заседании совета директоров в середине февраля.

В компании отмечают, что подобные ситуации случаются регулярно, особенно когда билеты покупают офлайн. Именно поэтому игрокам советуют внимательно проверять результаты розыгрышей и не затягивать с оформлением выигрышей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Британии уже 3 месяца разыскивают победителя лотереи. Игрок или станет миллионером, или потеряет свой джекпот.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!