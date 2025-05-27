Чиновнику порезали зарплату за игру в азартные игры на работе: сколько проиграл

В Японии разгорелся скандал: чиновник из префектуры Канагава попался на том, что во время работы увлеченно играл в онлайн-казино – считается, что за это он проиграл не менее $350. За свое хобби он поплатился репутацией и частью зарплаты.

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Как сообщает японское агентство Kanaloco, 30-летний сотрудник Бюро охраны окружающей среды и сельского хозяйства регулярно делал ставки в нелегальных интернет-казино прямо на рабочем месте со своего своего смартфона. Все началось ещё в ноябре 2023 года, но официально мужчину чиновника только к апрелю 2024-го.

Сначала его отстранили от службы на шесть месяцев, но это азартного чиновника не остановило. Всего через пять дней после возвращения на работу он снова вернулся к онлайн-слотам, продолжая врать начальству, что завязал с гемблингом.

Позже вскрылся другой тревожный факт: чтобы покрыть проигрыши, мужчина продавал конфиденциальные данные коллег неизвестным кредиторам. Следователи полагают, что мужчина успел "прокрутить" в слотах минимум 50 тыс. иен (около $350), но, скорее всего, реальная сумма была куда выше.

Правительство префектуры заявило, что зарплату нарушителя сократят на 10% в течение следующих шести месяцев. "Этот инцидент серьёзно подорвал доверие граждан. Мы приносим искренние извинения жителям", – прокомментировал представитель властей.

Следует отметить, что в Японии государственная служба считается престижной и надежной работой с высоким уровнем доверия, поэтому подобное в этой стране – большая редкость. Но в последние годы страна все чаще сталкивается с ростом интереса к азартным играм, несмотря на строгий запрет – местное законодательство запрещает доступ к зарубежным сайтам с целью участия в азартных играх.

Несмотря на это, по данным Совета по развитию спортивной экосистемы, в 2024 году из Японии на международные рынки спортивных ставок вывели чуть более 6,45 триллиона иен (около $45 млрд) посредством спортивных ставок. Согласно свежим данным, более 3,3 миллиона японцев хотя бы раз посещали онлайн-казино.

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