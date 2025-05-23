В США юристка проиграла в азартные игры почти $9 млн: какой приговор вынес ей суд

В США приговорили к 21 месяцу тюрьмы адвоката, которая обманула клиентов на сумму почти в 9 млн долларов. Деньги она спустила на азартные игры, дорогие покупки и элитный отдых.

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Как сообщает The New York Times, 41-летняя Сара Жаклин Кинг из Калифорнии обманывала клиентов, убеждая их в существовании фиктивных кредитов. На самом деле она тратила миллионы на казино и роскошную жизнь.

Ей грозило максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы, но в 2023 году она признала себя виновной в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег. Кроме того, защита Кинг ходатайствовала о шестимесячном сроке – судья его отклонил. Женщине также придется заплатить более $8,7 млн качестве компенсации.

Имея собственную кредитную компанию King Family Lending, она предоставляла краткосрочные займы под высокие проценты профессиональным спортсменам, знаменитостям и другим состоятельным лицам. Займы она якобы обеспечивала залогом в виде дорогостоящих своих клиентов – дизайнерских сумок, часов, роскошных автомобилей, яхт и доходов от спортивных контрактов.

Также с января 2022 по январь 2023 года она привлекла инвесторов для финансирования бизнес-займов, используя их инвестиции в качестве залога для тех же самых займов. Позже она созналась, что это была мошенническая схема.

На самом деле $8,7 млн из $9 млн средств своих инвесторов она проиграла в казино Лас-Вегаса, а остальное потратила на роскошный образ жизни. В частности, $6-7 млн Кинг проиграла в отеле-курорте Wynn Las Vegas, где проживала на протяжении шести месяцев. Еще $132 тыс. она потратила на спорткар Porsche Taycan.

На суде Кинг заявила, что играть на деньги ее заставил бывший муж, гражданин Франции Камран Аббас-Вахид – чтобы вернуть долг LDR International, забирая все крупные выигрыши. Компания также подала на нее гражданский иск о подделке документов на займы – с января по октябрь 2022 года женщине выдали 97 займов на общую сумму $10,2 млн.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Федеральный апелляционный суд США принял решение в пользу американской компании MGM Resorts и постановил, что оператор игорного бизнеса не несет юридической ответственности за значительные финансовые потери азартных игроков. Таким образом, был отклонен иск жителя Нью-Джерси Сэма Антара, который утверждал, что стал жертвой азартной зависимости из-за действий компании.

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