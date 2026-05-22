Числа из легендарного автомата предсказаний принесли $1 млн: история стала вирусной

В США житель штата Мичиган выиграл $1 млн в Powerball благодаря комбинации чисел, которую получил еще около 30 лет назад из легендарного автомата-предсказателя Zoltar в Лас-Вегасе. История сразу стала вирусной, потому что автоматы Zoltar стали культовыми в США после фильма Big с Томом Хэнксом.

Эти автоматы печатают случайные "пророчества" и наборы чисел, которые посетители часто хранят как сувенир. 56-летний счастливчик Стивен Хьюсген рассказал, что во время поездки в Лас-Вегас воспользовался популярным автоматом с предсказаниями, который и выдал ему карточку со "счастливыми числами", пишет Саѕіпо.org.

С тех пор мужчина годами использовал одну и ту же комбинацию в лотереях. Именно эти числа принесли ему выигрыш в розыгрыше в апреле 2026 года. Хьюсген угадал пять белых шаров – 24, 29, 32, 49 и 63.

Победитель купил билет онлайн. О выигрыше он узнал на следующее утро после получения письма от лотереи. По словам американца, первой реакцией был вопрос к жене:"Это настоящее?".

Хьюсген, впрочем, не получит полный миллион долларов. Его приз подлежит налогообложению. Поэтому, победитель уплатил федеральному правительству $1370 тыс., а штату Мичиган – еще $142,5 тыс.

Чистая выплата составляет $587,5 тыс. Мужчина заявил, что уже планирует:

погасить ипотеку;

закрыть автокредит;

поехать в отпуск;

часть денег оставить на пенсию.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее 39-летняя жительница штата Мичиган случайно стала миллионершей. По совету подруги она купила несколько лотерейных билетов, один из которых принес ей главный приз.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!