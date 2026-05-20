Случайно купила билет на празднике и выиграла $1 млн: куда женщина потратит лотерейное везение

39-летняя жительница штата Мичиган случайно стала миллионершей после того, как по совету подруги купила несколько лотерейных билетов, один из которых принес ей главный приз – $1 миллион. После оформления выигрыша женщина выбрала единовременную выплату в размере около $693 тыс. после налогов, а полученные средства планирует потратить на новый дом и автомобиль для своих родителей.

Об этом пишет Midland Daily News. Женщина рассказала, что в тот день вообще не планировала играть в лотерею, хотя обычно часто покупает билеты. Она проводила время с подругой, когда та предложила заехать и приобрести несколько скретч-билетов.

Победительница, которая решила остаться анонимной, купила выигрышный билет за 5 долларов в магазине примерно в 100 км от Детройта. Сначала ей повезло выиграть 30 долларов на нескольких других билетах, и она решила использовать этот небольшой выигрыш, чтобы приобрести еще два скретча.

Именно один из этих дополнительных билетов оказался судьбоносным. По словам женщины, она начала стирать защитный слой прямо в магазине и когда увидела сумму выигрыша, не могла поверить своим глазам.

"Я купила несколько билетов и выиграла 30 долларов, поэтому использовала эти деньги, чтобы купить еще два. Я стерла их прямо в магазине, а когда увидела, что выиграла 1 миллион долларов, выбежала к машине и расплакалась. Это было нереально. Я до сих пор пытаюсь все это осознать", – рассказала она.

Недавно американка официально обратилась в штаб-квартиру, чтобы оформить свой выигрыш. Вместо того чтобы получать выплаты частями, она выбрала единовременную выплату, поэтому фактически получит примерно 693 тысячи долларов после вычета налогов и сборов.

Женщина уже знает, на что потратит деньги. Прежде всего она хочет купить новый дом и автомобиль для своих родителей. Остальные средства планирует сохранить и инвестировать в будущее.

