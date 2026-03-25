Числа покойного отца принесли мужчине миллион: куда потратит джекпот из лотереи

56-летний британец выиграл 1 миллион фунтов в лотерею, использовав числа из старого блокнота своего покойного отца, которые тот выбирал годами. В частности, выигрыш мужчина планирует потратить на дом с садом, путешествия и спокойную жизнь вместе с семьей.

Об этом пишет The Sun. Отец Шона, Джеймс, еще с 1994 года регулярно играл в лотерею и каждый раз записывал свои числа в небольшой блокнот, его комбинация была неизменной – 6, 20, 34, 38, 47 и бонусное число 4.

После смерти отца в 2010 году Шон некоторое время продолжал традицию, записывая те же числа, однако впоследствии блокнот потерялся, и игра прекратилась. Лишь недавно, в канун Рождества, мужчина случайно нашел тот самый блокнот и решил снова попытать удачу, уже не просто как игру, а как своеобразную связь с памятью об отце.

"У моего папы была маленькая книжечка, в которую он записывал свои лото-номера. Я снова нашел ее и решил снова начать играть с этими числами и именно так я выиграл", – рассказал Шон. О своем выигрыше мужчина узнал в довольно обыденной атмосфере – в пабе вместе с женой. Сначала он не мог поверить в результат и решил проверить его, позвонив организаторам.

Старое помещение паба имело плохой мобильный сигнал, поэтому Шону пришлось буквально ходить с телефоном в поисках связи. "Когда мне наконец удалось дозвониться и они подтвердили выигрыш в 1 миллион фунтов – это было невероятно, я никогда не забуду этот момент", – признался он.

Несмотря на значительный выигрыш, Шон не планирует кардинально менять свою жизнь. Он работает в сфере производства электроники и собирается остаться на работе, но позволить себе больше отдыха. Главная мечта – собственный дом с садом.

"Возможность купить собственный дом после лет аренды – это невероятно. Я люблю садоводство, и было бы замечательно иметь свое пространство", – говорит он. Также в планах обновление автомобиля, путешествия вместе с женой Сарой и больше времени для семьи и отдыха.

