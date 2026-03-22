Букмекер требует от азартных игроков вернуть миллионные выигрыши: что произошло

Букмекерская компания William Hill ошибочно зачислила клиентам суммы на миллионы фунтов и теперь просит вернуть их средства, ссылаясь на технический сбой. Часть "выигрышей" впоследствии была отменена из-за ручной корректировки.

Как сообщает NEXT.io, из-за сбоя в игре Jackpot Drop пользователи ошибочно считали, что выиграли джекпот, и массово начали делиться "выигрышами" в соцсетях. Компания признала проблему и заблокировала соответствующие аккаунты для проверки, а игру Jackpot Drop временно убрали с сайта.

Теперь William Hill пытается вернуть средства, которые пользователи успели вывести в период между начислением "выигрышей" и блокировкой счетов. В письмах к клиентам компания объяснила, что из-за технической ошибки "средства были начислены и в некоторых случаях выведены без надлежащей игры".

Компания ссылается на условия пользования, которые позволяют аннулировать транзакции и возвращать ошибочно выплаченные средства. В то же время William Hill предложила клиентам так называемое "коммерческое урегулирование" – позволить оставить 11% от выведенной суммы как жест доброй воли.

Пользователей просят вернуть деньги в течение трех дней и подписать соглашение об урегулировании спора. Но часть клиентов уже заявила о намерении обратиться в суд, чтобы отстоять свои "выигрыши", что может привести к затяжным судебным процессам. Подобные прецеденты в отрасли уже были:

в 2021 году игрок выиграл дело против Betfred по выплате 1,7 млн фунтов ;

; в марте 2025 года суд обязал Paddy Power выплатить 1 млн фунтов после спора из-за компьютерной ошибки.

Эксперты отмечают, что ситуация может стоить компании значительных потерь – как из-за невозвращенных средств, так и из-за частичных компенсаций клиентам.

Как сообщал OBOZ.UA, в Эстонии уволили советницу с 30-летним стажем работы в парламенте из-за ошибки в тексте закона, которая временно освободила онлайн-казино от налогообложения. Норму уже исправили, а потому бюджет страны не останется без поступлений миллионов евро.

