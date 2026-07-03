ЧМ-2026 ударил по казино: одна из игорных столиц мира потеряла сотни миллионов

Чемпионат мира по футболу-2026 неожиданно ударил по доходам казино Макао – крупнейшего игорного центра мира. По итогам июня валовой доход местных казино (GGR) сократился на 12,1% в годовом исчислении и составил 18,95 млрд патак (около 2,35 млрд долларов США). Аналитики связывают это прежде всего с чемпионатом мира по футболу, который изменил поведение игроков и отвлек часть клиентов от традиционных казино.

Как пишет Casino.org, по данным Бюро по инспекции и координации азартных игр Макао, показатель оказался ниже ожиданий рынка. Инвестиционные банки, в частности Citigroup и JPMorgan, отмечают:

в период проведения чемпионата мира многие постоянные посетители казино уделяли больше внимания футбольным матчам и ставкам на спорт;

количество игроков в игорных заведениях заметно сократилось.

Эксперты объясняют, что крупные спортивные события часто перераспределяют расходы любителей азартных игр. Часть средств, которые обычно оставляют в казино за рулеткой, баккарой или игровыми автоматами, во время чемпионатов мира переходит на букмекерский рынок.

В то же время это не означает снижения общего интереса к гемблингу. Меняется лишь его формат.

Несмотря на слабые результаты июня, аналитики не прогнозируют длительного спада. Они ожидают, что после завершения чемпионата мира поток туристов и посетителей казино постепенно восстановится, а доходы операторов вернутся к привычным уровням.

Макао остается крупнейшим центром казино в мире. До пандемии COVID-19 его игорная индустрия приносила в несколько раз больше доходов, чем Лас-Вегас, а после восстановления туристического потока регион вновь демонстрирует стабильный рост. Именно поэтому даже относительно краткосрочное падение выручки во время чемпионата мира привлекло внимание инвесторов и аналитиков.

Как сообщал OBOZ.UA, во время Чемпионата мира по футболу-2026 завершилась одна из самых известных серий прогнозов в спортивной аналитике. Немецкий экономист Йоахим Клемент, который с помощью математической модели правильно предсказал победителей трех предыдущих мундиалей, на этот раз ошибся.

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