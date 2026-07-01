Три раза подряд угадал чемпиона мира, но в итоге жестко ошибся: успешная модель прогноза для ставок дала сбой

В ходе Чемпионата мира по футболу-2026 завершилась одна из самых известных серий прогнозов в спортивной аналитике. Немецкий экономист Йоахим Клемент, который с помощью математической модели правильно предсказал победителей трех предыдущих чемпионатов мира, на этот раз ошибся. Его фаворит – сборная Нидерландов – выбыла из турнира уже на стадии 1/16 финала, уступив Марокко в серии пенальти.

История Клемента давно вышла за пределы академических исследований, пишет The Guardian. Перед каждым чемпионатом мира его прогноз активно обсуждают не только футбольные болельщики, но и профессиональные игроки, букмекеры и участники рынков прогнозов. Такие модели нередко используют в качестве одного из факторов при принятии решений о ставках, хотя сам автор неоднократно предупреждал, что они не гарантируют результата.

Чем известна "модель Клемента"

Экономист стал популярен после того, как его модель правильно определила чемпионов мира в 2014, 2018 и 2022 годах – Германию, Францию и Аргентину соответственно. На этот раз модель предсказывала победу Нидерландам, которым в финале предстояло обыграть Португалию.

При составлении прогнозов автор учитывал не только спортивную форму. Его модель анализирует экономические и демографические показатели стран, численность населения, климат, рейтинг ФИФА и другие факторы. По мнению исследователя, именно они определяют долгосрочные шансы сборных.

Букмекерский рынок и биржи прогнозов всегда реагируют на модели с успешной историей. Игроки часто опираются на такие исследования как на дополнительный аргумент. А на платформах вроде Polymarket или Kalshi подобные публикации способны заметно повлиять на настроения участников и изменить рыночные цены.

Сам автор признал: удача закончилась

Когда Нидерланды вылетели, Клемент иронично написал, что его "удача закончилась". Однако он сразу же заметил: этот провал лишь подтверждает его главный тезис. Математические модели не всесильны, а в футболе слишком много случайностей, которые невозможно просчитать.

Вскоре не оправдался и другой прогноз экономиста: он ожидал сенсационной победы Японии над Бразилией. После этой неудачи Клемент скорректировал свои ожидания и назвал Бразилию новым фаворитом турнира.

Профессиональные бетторы предупреждают: полагаться исключительно на алгоритмы нельзя. Спортивные ставки всегда сопряжены с неопределенностью. Сами же букмекеры рассчитывают коэффициенты на основе огромного массива статистики, свежих новостей и поведения рынка.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению букмекеров, после завершения 2-го тура группового этапа Чемпионата мира 2026 года главным фаворитом турнира является сборная Франции. На её победу установлен коэффициент 5,00 – самый низкий среди всех участников чемпионата, которые еще сохраняют шансы на победу.

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