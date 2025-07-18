Чрезмерная борьба с лудоманией вредит легальному рынку: почему жесткие ограничения стимулируют "тень"

В Европе, в частности в Нидерландах, Франции, Италии, Испании и Литве, чрезмерное ограничение легального игорного рынка привело к обратному эффекту, доходы официальных операторов уменьшились, а доля теневого сектора выросла. В Нидерландах после введения строгих лимитов валовой доход упал на 8%, а до половины игроков перешли на нелегальные платформы.

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Об этом рассказала заместитель главы Ukrainian Gambling Council по коммуникационным вопросам Виктория Закревская. По ее словам, чрезмерно жесткое государственное регулирование гемблинга может создать неожиданные экономические риски, от потери легальных доходов до стимулирования "черного" рынка.

Европейский опыт показывает, что чрезмерные ограничения, введенные из благих намерений, часто дают противоположный результат. В Нидерландах в 2024 году были введены финансовые лимиты на игру – €300 для молодежи и €700 для остальных игроков, а также обязательные финансовые проверки. Такие меры действительно снизили средние расходы на игру с €116 до €80 в месяц, но, по данным Kansspelautoriteit (KSA), это же привело к падению валового дохода лицензионных операторов на 8% за восемь месяцев.

По мнению Виктории Закревской, такая политика, хоть и уменьшает риски зависимости, одновременно снижает эффективность контроля над рынком. Причина – игроки начинают искать альтернативы на нелегальных сайтах. В Нидерландах уровень канализации – доля игроков, которые остаются в легальном поле упал до критических 50%. Это означает, что половина игроков ушли в тень, что, в свою очередь, привело к потере налоговых поступлений и снижению уровня защиты самих игроков.

Франция – еще один пример с долговременными последствиями чрезмерной жесткости. Начиная с 2010 года, доля нелегального рынка в гемблинговой сфере страны достигает 60%. Как подчеркивает Закревская, именно чрезмерные ограничения для легальных операторов сделали этот сегмент уязвимым – игроки идут туда, где меньше ограничений, даже если это рискованно.

Похожая ситуация в Италии, где полный запрет рекламы азартных игр способствовал тому, что 23% рынка взяли на себя нелегальные игроки. Из-за отсутствия легальной рекламы игроки не всегда могут отличить лицензионного оператора от мошеннического ресурса, чем активно пользуются нелегалы.

В Испании запрет рекламы в 2020 году привел к потере 20% ставок, которые ушли из легального сектора. Закревская отмечает, что такая политика, хотя и выглядит как попытка защитить граждан, на самом деле ухудшает ситуацию – уменьшаются налоговые поступления, усложняется контроль за игроками, растет вероятность лудомании среди незащищенных пользователей нелегальных сайтов.

Литва сейчас на пути внедрения подобных ограничений на рекламу азартных игр, и уже сейчас эксперты ожидают последствия аналогичные нидерландским или французским – больше теневой активности, меньше денег в бюджете, хуже контроль. Во всех этих кейсах прослеживается одна и та же закономерность.

Как подчеркивает Виктория Закревская, перегруженное регулирование не только не уменьшает проблемы, связанные с лудоманией, но и создает новые вызовы экономические, социальные и правовые. Эффективная борьба с игровой зависимостью должна быть сбалансированной, с одной стороны, обеспечивать защиту игроков, с другой создавать привлекательные и конкурентные условия для легального бизнеса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине начинается разработка комплексной системы онлайн-мониторинга азартных игр. В нее, в частности, предлагают вносить все легальные букмекерские ставки.

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