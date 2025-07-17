В Украине будут фиксировать каждое легальное пари: "запишут" сумму, время и результат ставки

В Украине начинается разработка комплексной системы онлайн-мониторинга азартных игр. В нее, в частности, предлагают вносить все легальные букмекерские ставки.

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Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации. Цель – усилить прозрачность рынка, более эффективно бороться с тенью и собирать налоги.

Мониторинг ставок: ключевые функции системы

Фиксировать каждую ставку в режиме реального времени.

в режиме реального времени. Отображать данные о принятых, возвращенных ставках и выигрышах.

о принятых, возвращенных ставках и выигрышах. Сделать публичными данные об объемах рынка (это и должно повысить прозрачность).

данные об объемах рынка (это и должно повысить прозрачность). Получать данные, позволяющие рассчитать, сколько налогов должно поступить в государственный бюджет.

Детали

Разработчики системы хотят собрать фидбек от технологических компаний на первом этапе, чтобы создать "эффективную и понятную для всех пользователей систему"

Публичные консультации состоятся 21 июля в онлайн-формате.

состоятся в онлайн-формате. IT-компании, заинтересованные в сотрудничестве и внесении своего вклада в развитие прозрачного рынка азартных игр, могут зарегистрироваться на событие до 18 июля. Для этого нужно заполнить Google-форму.

Паралельно в Украине стартовал открытый конкурс для активистовв наблюдательную группу при "ПлейСити" – заявки принимают до 23 июля. Подать кандидатуры могут общественные организации, которые имеют не менее двух лет опыта в сферах:

противодействия коррупции,

борьбы с игровой зависимостью,

разоблачения нелегального игорного бизнеса.

Участники должны предоставить документальные подтверждения своей активности – кейсы в произвольной форме. Каждая организация может делегировать до трех представителей. Кандидатов будут выбирать через голосование в приложении Дія.

Как сообщал OBOZ.UA, гемблинг стал одним из самых желаемых направлений работы для украинских IT-специалистов. Спрос на разработчиков в этой сфере высокий, а уровень зарплат привлекает кадры на фоне общего снижения окладов и количества работы на IT-рынке.

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