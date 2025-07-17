В Украине будут фиксировать каждое легальное пари: "запишут" сумму, время и результат ставки
В Украине начинается разработка комплексной системы онлайн-мониторинга азартных игр. В нее, в частности, предлагают вносить все легальные букмекерские ставки.
Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации. Цель – усилить прозрачность рынка, более эффективно бороться с тенью и собирать налоги.
Мониторинг ставок: ключевые функции системы
- Фиксировать каждую ставку в режиме реального времени.
- Отображать данные о принятых, возвращенных ставках и выигрышах.
- Сделать публичными данные об объемах рынка (это и должно повысить прозрачность).
- Получать данные, позволяющие рассчитать, сколько налогов должно поступить в государственный бюджет.
Детали
Разработчики системы хотят собрать фидбек от технологических компаний на первом этапе, чтобы создать "эффективную и понятную для всех пользователей систему"
- Публичные консультации состоятся 21 июля в онлайн-формате.
- IT-компании, заинтересованные в сотрудничестве и внесении своего вклада в развитие прозрачного рынка азартных игр, могут зарегистрироваться на событие до 18 июля. Для этого нужно заполнить Google-форму.
Паралельно в Украине стартовал открытый конкурс для активистовв наблюдательную группу при "ПлейСити" – заявки принимают до 23 июля. Подать кандидатуры могут общественные организации, которые имеют не менее двух лет опыта в сферах:
- противодействия коррупции,
- борьбы с игровой зависимостью,
- разоблачения нелегального игорного бизнеса.
Участники должны предоставить документальные подтверждения своей активности – кейсы в произвольной форме. Каждая организация может делегировать до трех представителей. Кандидатов будут выбирать через голосование в приложении Дія.
Как сообщал OBOZ.UA, гемблинг стал одним из самых желаемых направлений работы для украинских IT-специалистов. Спрос на разработчиков в этой сфере высокий, а уровень зарплат привлекает кадры на фоне общего снижения окладов и количества работы на IT-рынке.
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