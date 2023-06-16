"Чудо автопрома": новая российская "Лада" не завелась прямо на презентации. Видео

Глава российского "АвтоВАЗа" представил новую Lada Aura на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), но она не завелась. Машину пришлось ремонтировать прямо на презентации.

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Как сообщают российские СМИ, глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов пытался показать "Ладу" на ПМЭФ, но машина не завелась (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца). Запустить авто смог позже министр финансов РФ Антон Силуанов.

Силуанову пришлось залезть под капот автомобиля уже после того, как "Ладу" попытался ремонтировать глава Сбербанка РФ Герман Греф. Когда автомобиль все же удалось завести, публика отреагировала очень бурно. Уровень этого ликования в сети сравнивают с радостью от запуска ракеты в космос.

Предполагается, что Lada Aura будет стоить около 2 млн рублей (то есть в районе 25 тыс. долларов). По словам Соколова, модель планируют использовать для чиновников.

Российский автопром сильно пострадал из-за санкций. Западные автогиганты свернули бизнес в стране-агрессоре и закрыли заводы. А собственное производство автомобилей в России застопорилось из-за дефицита деталей.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в России начинают производство нового кроссовера от "АвтоВАЗа" – Lada X-Cross 5. Примечательно, что это "чудо российского автопрома" является точной копией китайского FAW Bestune T77.

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