Чуть не променял выигрыш на долг в 40 долларов: как жена спасла мужу лотерейный билет на 50 тысяч долларов

Житель американского штата Мэриленд едва не отдал неразыгранный лотерейный билет другу в качестве оплаты долга в 40 долларов, однако жена вовремя его остановила. Уже через несколько минут выяснилось, что билет принес 50 000 долларов, которые мужчина планирует потратить на погашение ипотеки и семейное путешествие.

Об этом пишет People. История началась, когда Джон Гамильтон-младший купил в магазине соседнего городка скретч-билет лотереи стоимостью 50 долларов.

После покупки мужчина даже не стал его проверять. Он сложил билет, положил в задний карман брюк и почти сразу забыл о нём. На следующий день он встретился с другом, которому был должен 40 долларов. Не имея при себе наличных, Джон вдруг вспомнил о неиспользованном лотерейном билете и предложил отдать его вместо денег.

По словам мужчины, он даже пошутил, что внутри "может что-то быть". Именно в тот момент, когда Джон уже протянул билет другу, вмешалась его жена. По словам победителя, она буквально просунула руку между двумя мужчинами и забрала билет, не дав завершить обмен.

После этого Джон решил всё же проверить, не скрывает ли билет какой-то выигрыш. Первые символы мужчина стёр прямо в машине. Увиденное заставило его насторожиться — показалось, что билет может быть выигрышным. Однако самостоятельно разобраться в правилах игры он не смог, поэтому вернулся в магазин, где покупал билет.

Джон показал его кассирше и попросил проверить. Работница магазина внимательно посмотрела на билет и сказала, что он выглядит выигрышным, однако посоветовала стереть защитный слой полностью. С каждым новым открытым полем сумма выигрыша увеличивалась.

Тогда Джон понял, что держит в руках действительно ценный билет. Окончательную точку поставило сканирование в магазине — система подтвердила, что билет приносит 50 000 долларов. После подтверждения выигрыша Джон сразу позвонил своей жене.

Он прекрасно понимал, что без её вмешательства счастливый билет уже давно оказался бы в кармане другого человека. Фактически именно её настойчивость позволила семье получить неожиданный подарок судьбы. Джон Гамильтон уже решил, как потратит выигранные средства. Прежде всего он планирует погасить ипотечный кредит, а остальные деньги потратит на семейное путешествие: он хочет осуществить мечту троих младших детей и отвезти их в круиз Disney.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, жители австралийского Брисбена стали обладателями джекпота в 40,7 млн австралийских долларов (более 26 млн долларов США) в лотерее. После звонка от организаторов розыгрыша супруги сначала не поверили в свою удачу, а уже через несколько минут приняли решение, которое называют главным изменением в своей жизни — больше не выходить на работу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!