Будут ли украинцам отключать свет по графику в мае: в Минэнергетики сделали заявление

В настоящее время возврата к режиму регулярных отключений электричества в Украине не планируется. Если же в каком-либо регионе отключение все же будет применяться, то только по причине повреждения российскими оккупантами объектов генерации и сетевой инфраструктуры. Систематического характера такие отключения носить не будут.

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Об этом сообщили в Минэнерго. Там отметили: любая же противоположная информация является фейковой.

"В последние дни в некоторых СМИ распространяется недостоверная информация о якобы введении в мае графиков ограничений поставок электроэнергии бытовым потребителям. Министерство энергетики Украины официально заявляет: данная информация не соответствует действительности! Введение графиков ограничений поставок электроэнергии не планируется", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: уже почти три месяца, "несмотря на террор врага и обстрелы объектов энергетической инфраструктуры", энергосистема Украины полностью обеспечивает потребление. А благодаря слаженной работе всех видов генерации удалось отменить ограничение поставок электроэнергии потребителям

"В текущее время отключения потребителей от электроснабжения могут происходить исключительно вследствие повреждения российскими оккупантами объектов генерации и сетевой инфраструктуры. ... Информация о вводе графиков отключения потребителей – фейк", – объяснили в министерстве.

Что говорят в "Укрэнерго"

Ранее же в "Укрэнерго" сообщили, что восстановить генерацию в необходимом количестве пока так и не удалось – при этом летом впервые не будет доступа к току от Запорожской АЭС.Тем не менее, дефицит электричества должны будут перекрыть:

его импорт;

задействование всех доступных резервов.

"Нужно будет активировать все резервы, которые есть в нашей энергосистеме, чтобы пройти летний период без отключений. Скорее всего, нам нужно будет определенные объемы электроэнергии импортировать из Европы", – рассказали в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, повысить тарифы на электроэнергию в Украине могут уже в июне. В это время истекает срок действия постановления, регулирующего стоимость тока для населения. В Минэнерго уже подтвердили, что рассматривают возможность пересмотра тарифов. О том, как и почему может подорожать ток, читайте в материале.

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