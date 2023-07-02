Часть украинцев может получить скидку на 50% на оплату коммуналки: кто в списке претендентов

В Украине наиболее уязвимые категории населения имеют право на льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). В частности, льготы предоставляются многодетным семьям вне зависимости от вида жилья и формы собственности на него.

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Об этом говорится в заявлении ПФУ (Пенсионного фонда Украины). Семьям, воспитывающим 3-х и более детей, предоставляется 50% скидка:

на оплату жилья в пределах норм, предусмотренных законодательством (21 кв. метр общей площади жилья на каждого члена семьи, постоянно проживающего в жилом помещении (доме), и дополнительно 10,5 кв. метра на семью);

на пользование коммунальными услугами (газоснабжение, электроснабжение и другие услуги) и стоимость сжиженного баллонного газа для бытовых нужд (в пределах норм и социальных нормативов, определенных Кабмином);

на стоимость топлива (в случае, если соответствующие дома не имеют центрального отопления).

Как отмечается, указанная льгота может быть предоставлена при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи за предыдущие 6 месяцев, исходя из расчета на одного члена семьи, не превышает размера дохода, дающего право на получение налоговой социальной льготы (в 2023-му это 3760 грн).

Какие нужны документы: список

Документом, подтверждающим право многодетной семьи на получение льгот, является соответствующее удостоверение. На его основании многодетная семья включается в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы. Многодетным семьям, информация о которых есть в Реестре, льгота по оплате жилищно-коммунальных услуг оформляется на основании:

заявления о предоставлении льгот на оплату коммуналки, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

декларации о доходах семьи льготника;

справки о наличии в жилом помещении печного отопления и/или кухонного очага на твердом топливе (при оформлении льготы на приобретение твердого топлива и сжиженного газа).

Как получить скидку?

Подать необходимые документы в ПФУ можно одним из способов:

лично, обратившись в избранный сервисный центр фонда или к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центров предоставления административных услуг;

по почте, в адрес органа ПФУ;

онлайн – через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение ПФУ или портал "Дія".

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