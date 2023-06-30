До 9000 грн в месяц: для украинцев в Польше открыли две новые программы выплат

Польский центр международной помощи запустил две новые программы денежной помощи украинским беженцам. Речь идет о выплатах до 1000 злотых (около 9 тыс. грн) в месяц, однако оформить такую помощь смогут не все.

Видео дня

Программыдействуют для тех, кто проживает в Варшаве, Люблине, Быдгоще, Белостоке, Торуне, Щецине и рядом с этими городами. Как объясняет портал VisitUkraine, беженцы в этих регионах смогут воспользоваться одной из новых видов помощи.

Чтобы участвовать в программе, беженцам необходимо заполнить форму регистрации . Также заявку на помощь можно подать по телефону, заполнив форму обратной связи.

Первая программа – как раз с ежемесячной выплатой 1000 злотых в течение полугода – направлена на тех украинских беженцев, которые приехали в Польшу после 24 февраля 2022 года, но до 15 февраля 2023-го. Деньги смогут получить украинцы, которые:

принадлежат к определенным категориям : пенсионеры, лица с инвалидностью, одинокие родители и опекуны, беременные женщины и кормящие матери, а также люди, нуждающиеся в срочной медицинской помощи или лечении;

: пенсионеры, лица с инвалидностью, одинокие родители и опекуны, беременные женщины и кормящие матери, а также люди, нуждающиеся в срочной медицинской помощи или лечении; в настоящее время не получают никакой помощи от польских организаций и от польского государства (исключение – программа "500+" и другие госпрограммы помощи, которые предусматривают выплаты до 200 злотых в месяц).

Вторая программа ориентирована на тех, кто прибыл в Польшу после 15 февраля 2023 года. Выплаты будут осуществляться на каждого человека в семье (до 4 человек): 710 злотых (6400 грн) в месяц тому, кто подает заявление, и по 610 злотых на каждого другого члена семьи. Помощь смогут получить те, кто:

относятся к уязвимым категориям: пенсионеры, лица с инвалидностью, одинокие родители и опекуны, беременные женщины и кормящие матери, а также люди, нуждающиеся в срочной медицинской помощи или лечении.

имеют PESEL с отметкой UKR;

не получают трехмесячных денежных выплат от международных организаций (например, от ООН).

Как сообщал OBOZREVATEL, Чехия c 1 июля сократит размер ежемесячных выплат для украинских беженцев. Кроме того, отменяются отдельные выплаты для искателей жилья.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!