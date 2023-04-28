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Часть украинцев будет получать субсидию во время неотапливаемого сезона: куда обращаться и какие документы нужны

Владимир Пазий
Коммуналка
1 минута
2,1 т.
Как получить субсидию на неотапливаемый сезон

В Украине часть граждан может получать жилищную субсидию от государства даже во время неотапливаемого периода. Эти украинцы смогут рассчитывать на выплаты с 1 мая по 31 сентября этого года

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Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Так, получать пособие на выплату коммуналки могут претендовать:

  • семьи, в составе которых есть ВПЛ (внутренне перемещенные лица);
  • семьи, члены которых снимают жилые помещения и платят за коммуналку;
  • количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в семье меньше, чем количество зарегистрированных;
  • семьи, которые обращаются за назначением субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Куда нужно подавать документы?

  • Обратиться лично в сервисный центр Пенсионного фонда;
  • по почте, по адресу органа ПФУ;
  • через веб-портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение фонда.

Как рассчитывается субсидия на неотапливаемый сезон?

Если пособие назначается с начала неотапливаемого сезона, для расчета учитывается среднемесячный совокупный доход за III и IV кварталы предыдущего года. Но пенсионная выплата учитывается в размере начисленной пенсии за март этого года.

При этом субсидии и льготы на неотапливаемый сезон переназначат для подавляющего большинства получателей, получавших жилищную субсидию во время отопительного периода, автоматически, на основании имеющейся в ПФУ информации при условии, что не изменились данные об имущественном состоянии или составе семьи.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине покане будут повышать цены на электроэнергию. Кабинет министров принял решение продлить действие тарифов для населения еще на один месяц.

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