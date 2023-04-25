Повышения тарифов на электроэнергию в Украине пока не будет: решение правительства

В Украине пока не будут повышать цены на электроэнергию. Кабинет министров принял решение продлить действие тарифов для населения еще на один месяц.

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Так, тарифы на электроэнергию не будут повышаться до конца мая. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль 25 апреля в ходе заседания правительства.

"Правительство продолжает льготную цену на электроэнергию для населения еще на месяц", – сказал глава Кабмина. В настоящее время в Украине население платит 1,44 грн за кВт/ч, если потребляется менее 250 кВт/ч в месяц и 1,68 грн за кВт/ч, если потребляется более 250 кВт/ч в месяц.

Ранее сообщалось, что по разным сценариям тариф могли увеличить от 2,3 до 2,8 грн за кВт*ч.

В среднем украинская семья, согласно последним данным НКРЭКУ, потребляет около 165 кВт*ч тока в месяц. С действующим тарифом это 237,6 грн. на месяц. А после возможного удорожания ежемесячная платежка за электроэнергию увеличится до 379,5–412,5 грн. При этом для тех семей, у которых есть субсидия, вместе с увеличением тарифов увеличится и размер пособия, поэтому больше платить за коммуналку не придется.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине хотят ввести механизм проактивного предоставления соцвыплат гражданам, то же касается, в частности, и субсидий. Он предусматривает упрощенную процедуру обращения и скорейшее принятие решения о выделении помощи.

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