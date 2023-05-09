Деньги на оплату коммуналки украинцам будут раздавать по-новому: что изменится

В Украине в ближайшем будущем упростят оформление и получение помощи на оплату услуг ЖКХ. В частности, уведомления о праве на субсидию будут присылать через Дію, а гражданин сможет или принять предложение о начислении помощи, или отказаться от него.

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Таким образом, украинцам, которые тратят на коммуналку более 15% доходов, будут превентивно предлагать оформить субсидии. Изменения анонсировала министр соцполитики Оксана Жолнович.

"Мы сможем сказать – вы имеете право на субсидию. Мы видим, что у вас пять членов семьи проживает вместе, вот ваши доходы – мы сделали верификацию. Ваши расходы по коммуналке больше, чем ваши доходы в процентном соотношении. И мы можем вам такую помощь предложить", – рассказала Жолнович.

По ее словам, предложения будут формироваться на данных госорганов о доходах каждого домохозяйства и его расходах на коммуналку. При этом на момент поступления уведомления в Дії для потенциального субсидианта уже сформируют пакет документов в Пенсионном фонде (именно он занимается начислением выплат).

После этого человек сможет отказаться от помощи или подтвердить ее через Дію, электронный кабинет Пенсионного фонда или же офлайн. Кроме того, планируется рассылка пуш-сообщений тем, кто не пользуются электронными сервисами.

Напомним, субсидии в Украине полностью монетизированы. Это означает, что помощь не уменьшает размер коммунальных платежек.

Сумма выдается непосредственно на банковский счет получателя. Субсидиант с помощью выданной суммы должен самостоятельно оплатить полный счет за коммуналку. При этом платить важно вовремя, иначе субсидию могут отобрать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае украинцам оформляют новые субсидии на неотопительный, то есть летний сезон. Выплаты будут осуществляться с 1 мая по 1 октября. Однако право на них имеют меньше украинцев, чем на "зимние" субсидии.

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