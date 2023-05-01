Украинцам с 1 мая выплачивают новую помощь: что за деньги и кому нужно подать заявление

Украинцам на неотопительный, то есть летний сезон оформят новые субсидии на оплату услуг ЖКХ. Выплаты будут осуществляться с 1 мая по 1 октября.

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"Летнюю" субсидию переназначили автоматически для большинства субсидиантов, отметили в Пенсионном фонде. Однако некоторым (в первую очередь новым получателям) придется подавать документы заново – до 30 мая. Для этого нужно:

обратиться лично в сервисный центр Пенсионного фонда;

по почте, по адресу органа ПФУ;

через веб-портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение фонда.

Также повторно обратиться за оформлением субсидии должны определенные категории граждан. Это:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

люди, которые арендуют жилье и оплачивают в нем коммунальные услуги;

семьи, где фактически в квартире (доме) проживает меньше лиц, чем зарегистрировано;

в случае оформления специальной субсидии на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Зимой выплата в среднем составляла до 1600 грн, но новая помощь будет ниже примерно на 70%, около 500 грн. Дело в том, что размер субсидии индивидуален и зависит, среди прочего, от суммы коммунальных платежей, большую долю в которых занимает именно отопление.

Если в отопительный сезон денег на оплату счетов не хватает, но летом есть возможность платить за коммуналку самостоятельно, субсидию на неотапливаемый сезон отменят. Кроме того, без помощи останутся украинцы, накопившие долги за коммуналку, совершившие покупку на сумму от 50 тыс. грн, получившие в собственность жилье.

Помощь не уменьшает размер коммунальных платежек. Сумма будет выдаваться непосредственно на банковский счет получателя. Субсидиант с помощью выданной суммы должен самостоятельно оплатить полный счет за коммуналку. При этом платить важно вовремя, иначе субсидию могут отобрать.

Поэтому часть украинцев вовсе не нуждается в субсидиях летом. В начале осени лично обращаться за назначением "зимней" субсидии придется уже им.

"Если человек не получает субсидию в межотопительный сезон, ему нужно будет с 1 сентября подойти в отделение Пенсионного фонда. Чтобы там произвели расчет, может ли этот человек в отопительный сезон рассчитывать на получение субсидий", – объяснил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире телемарафона.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине пока не будут повышать цены на электроэнергию. Кабинет министров принял решение продлить действие тарифов для населения еще на один месяц.

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