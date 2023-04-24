Для украинцев изменится система оформления субсидий: как будет работать новый механизм

В Украине хотят ввести механизм проактивного предоставления соцвыплат гражданам, то же касается, в частности, и субсидий. Он предусматривает упрощенную процедуру обращения и быстрое принятие решения о выделении помощи.

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Теперь не нужно будет тратить время на поиск той или иной информации, заполнять бланки, стоять в очередях, а затем долгое время ждать решения ведомства. Об этом говорится в сообщении Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Как говорится в заявлении НКРЭКУ, 7 апреля на заседании принято постановление "Об обнародовании информации для пользователей программы жилищных субсидий" с целью налаживания более эффективной коммуникации между исполнителями и поставщиками ЖКУ и Пенсионным фондом. А также оптимизации процедуры доступа таких получателей к информации о действующих ценах, тарифах.

"Решением НКРЭКУ рекомендовано лицензиатам, осуществляющим деятельность по поставке электрической энергии потребителю, по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу, по поставкам природного газа, осуществляющим поставки природного газа бытовым потребителям, по распределению природного газа, размещать через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины актуализированную информацию о каждом бытовом потребителе коммунальных услуг для последующей автоматической обработки и анализа", – отмечается в заявлении.

Так, правительство планирует минимизировать время, которое тратит претендент на получение помощи, а также максимально автоматизировать процесс их получения в электронном кабинете на сайте ПФУ или в Дії.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине рассматривается возможность увеличения тарифов на электроэнергию до 2,4-2,8 грн за кВт*час. Но при этом сохранят льготу цену в 1,44 грн за кВт*час при потреблении до 250 кВт*час в месяц.

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