Электроэнергия в Украине оказалась в дефиците: как правильно экономить свет летом

Этим летом энергосистема Украины работает в условиях дефицита, заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Это не означает, что обязательно начнутся отключения света. Но чтобы минимизировать их риски, украинцам нужно экономить электроэнергию.

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Причины возникновения дефицита две: повреждение ТЭС и ГЭС, а также необходимость плановых ремонтов на АЭС для их активной эксплуатации зимой. "Если в прошлом году у нас был профицит и мы могли экспортировать электроэнергию в Европу, то этим летом, и этой осенью-зимой у нас будет более дефицитная система," – сообщил Кудрицкий на брифинге.

Энергетики еще весной попросили украинцев вернуться к привычке экономить ток в пиковые часы. OBOZREVATEL собрал рекомендации "Укрэнерго" и других экспертов о том, как экономить электричество летом – в период активного использования кондиционеров и холодильников.

Так, "Укрэнерго" советует украинцам ограничить потребление электричества и не включать мощную бытовую технику в такие часы:

утром – с 8 до 11 часов;

вечером – с 17:00 до 23:00.

Это позволяет снизить нагрузку на магистральные сети. Кроме того, перенос использования энергоемких приборов на время с 23 часов вечера до 7 утра позволит существенно экономить на платежках. Для этого нужно установить двухзонные или трехзонные счетчики.

Экономия электроэнергии в пиковые часы – какие приборы нужно выключить

Кондиционер;

бойлер;

стиральная машина;

электроплита;

традиционные лампы накаливания (альтернатива – заменить на LED).

Также рекомендуется по возможности отказаться от использования электрочайников и греть воду на газу. Если такой вариант невозможен, в чайник за раз нужно наливать ровно то количество воды, которое будет сразу использовано.

Кондиционер – советы по экономии электроэнергии

Кондиционер не следует постоянно включать и выключать. Дело в том, что больше всего электроэнрегии он потребляет во время первичного охлаждения воздуха до установленной температуры. Поэтому в рамках летней экономии логично использовать кондиционер с 11 до 17 часов и при необходимости ночью после 23 часов, не выключая, а отключать только на часы пик.

Также "Укрэнерго" советует этим летом "прикрутить" привычную степень охлаждения. Украинцев просят выставлять на кондиционере температуру на несколько градусов выше обычного. Например, если вы охлаждали воздух в помещении до 23 градусов, попробуйте выставить прибор на 25 градусов. Разница в ощущениях будет не критичной, а экономия – заметной.

Экономить электроэнергию поможет и своевременное техобслуживание кондиционера. – каждые 3-4 месяца активной работы. Это устранит грязь, бактерии и повысит эффективность работы прибора до 15%.

Как экономить электричество на холодильнике

Холодильник – не тот бытовой прибор, который можно отключить, особенно летом. Поэтому, чтобы снизить потребление тока, следует придерживаться ряда правил эксплуатации:

всегда остужать до комнатной температуры горячую еду перед помещением в холодильник;

избегать ненужного открывания дверцы, не оставлять ее надолго открытой;

оставлять свободное пространство для циркуляции прохладного воздуха, это позволяет сохранить температуру и минимизировать включение режима активного охлаждения;

использовать аккумуляторы холода, сухой лед или бутыки с замороженной водой, чтобы холодильник дольше "держал холод", не включаясь на охлаждение (нужно регулярно обновлять "запас" в камере).

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Кудрицкого, среди факторов, которые будут играть наибольшую роль для энергосистемы Украины зимой, – системы ПВО, защищающие ее от атак страны-террористки России. Также большое влияние окажет и оборудование для объектов электрогенерации.

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