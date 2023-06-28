Зима со светом в домах: Кудрицкий назвал ключевые потребноти энергосистемы Украины

Среди факторов, которые будут играть наибольшую роль для энергосистемы Украины зимой, в частности, системы ПВО, защищающие ее от атак страны-террористки России. Также большое влияние окажет и оборудование для объектов электрогенерации.

Видео дня

Сейчас очень важно финансирование, которое предоставляют западные партнеры для украинских энергокомпаний. Об этом рассказал глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона.

"Укрэнерго" уже смогло привлечь около 900 млн евро в разных формах (гранты или кредиты). Ожидаем, что до конца года мы еще на несколько сот миллионов сможем эту цифру увеличить. И использовать этот ресурс как раз для того, чтобы инвестировать в подготовку к зиме", – отметил Кудрицкий.

Он добавил, что наиболее важной помощью для энергосистемы во время прошедшего отопительного сезона была защита неба благодаря поставкам ПВО. Это со своей стороны сыграло ключевой фактор того, чтобы энергосистема прошла зиму. В то же время этот фактор является ключевым и дальше, если РФ продолжит обстрелы.

Кроме того, пояснил Кудрицкий, свою роль сыграли поставки оборудования. Это было как б/у оборудование, так и новое, что сыграло свою роль в стабилизации ситуации прошлой зимой.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине вчера, 27 июня, произошел дефицит мощности в энергосистеме из-за аварийного отключения одного из атомных блоков. Энергоблок уже в работе и постепенно увеличивает нагрузку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber . Не ведитесь на фейки!