Герус раскрыл два варианта повышения тарифов на свет: какой будет цена каждого киловатта

В Украине не будет многократного повышения тарифов на электроэнергию, однако цены все равно вырастут. Рассматривается несколько вариантов роста – максимум до 2,8 грн за киловатт. И, вероятно, после повышения тарифа останется градация – тот, кто потребляет меньше тока, будет по-прежнему платить по более низкому тарифу.

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Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. "Все варианты изменения тарифов, которые сейчас обсуждаем, умеренные: многократного подорожания электричества для граждан не будет", – сообщил он в интервью "Укринформу".

По словам Геруса, окончательный вариант повышения еще не определен. А рассматриваются такие варианты:

повышение тарифов до 2,4 грн и 2,8 грн за кВт*ч (вместо нынешних 1,44 грн/кВт*ч при потреблении до 250 кВт*ч в месяц и 1,68 грн/кВт*ч – при большем потреблении);

(вместо нынешних 1,44 грн/кВт*ч при потреблении до 250 кВт*ч в месяц и 1,68 грн/кВт*ч – при большем потреблении); до 2 и 2,4 гривен за кВт*ч соответственно.

Таким образом, семья, которая "сожгла" 240 кВ*т в месяц, по новым тарифам заплатит в зависимости от сценария 576 или 480 грн. Сейчас такое потребление обходится в 346 грн.

Субсидии останутся

Герус заверил, что система помощи на оплату коммуналки по-прежнему будет доступна нуждающимся. "Если смена тарифов будет, то, убежден, люди с низкими доходами ее практически не ощутят. В том числе и за счет субсидий, и благодаря мерам по энергоэффективности (последнее — способ сэкономить и для обеспеченных граждан)", – отметил Герус.

Он напомнил, что с начала 2023-го в Украине действует программа по замене старых ламп накаливания на новые LED-лампы. Последние помогают в разы сократить расходы на освещение жилья.

Нардеп также добавил, что повышать тарифы необходимо, в том числе, для обеспечения стабильности энергоснабжения. Только на срочное восстановление энергоинфраструктуры Украине нужно более 1 млрд долларов до начала следующей зимы.

"Несмотря на то, что многие украинцы находятся в сложной финансовой ситуации, есть часть граждан, доходы которых превышают тысячу долларов в месяц. Для таких домохозяйств не будет большая проблема платить повышенные тарифы. Убежден, когда у этих людей спросить: что лучше – когда тарифы будут немного выше или когда будут проблемы со светом? – многие выберут первый вариант, чтобы иметь свет и минимизировать вероятные ограничения, от которых мы, к сожалению, не застрахованы", – отметил Герус.

Как сообщал OBOZREVATEL, энергетики уже обратились в украинцам с просьбой по возможности сократить использование электроэнергии в вечерние часы. Речь идет о потреблении в период с 19 до 22 часов.

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