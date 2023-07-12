Из-за отказа повышать тариф на воду ее могут подавать по часам: водоканалы рассказали о ситуации 

В Украине из-за отмены решения о повышении тарифа на воду уже семь водоканалов не может платить за электроэнергию. Если в Кабмине не найдут миллиарды гривен на компенсацию дефицита бюджетов предприятий, воду придется подавать по часам.

Видео дня

Как рассказал президент ассоциации "Укрводоканалекология" Дмитрий Новицкий в интервью украинским СМИ, "придет то время, когда, например, у водоканала не будет реагентов и он будет вынужден остановить водоснабжение, потому что не сможет подать воду, соответствующую санитарным правилам и нормам".

В структуре тарифа электрическая энергия занимает в среднем 30%, зарплаты – 30%, инвестиционная программа – 7-8%. Есть ремонтная программа, налогообложение, водопользование. Кабмину предстоит найти средства для водоканалов, иначе они не смогут работать. Речь идет о 12 млрд грн.

"По разным расчетам, или на 12 миллиардов гривен, или если без оказавшихся в зоне боев водоканалов, то 6 миллиардов. Почему так? Когда мы повышаем тариф до экономически обоснованного, то предусматриваем субсидию только для соответствующих групп населения – тратящих на оплату жилищно-коммунальных услуг более 20% от доходов", – отмечает глава ассоциации.

Отметим, премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что до конца войны в Украине не следует повышать тарифы на воду для населения. Компенсировать огромные расходы водоканалов глава правительства предложил за счет местных бюджетов. То есть, по сути, все равно за счет средств налогоплательщиков, в ущерб развитию и восстановлению регионов.

НКРЭКУ не повышала тариф на воду с 2020-го. Кроме электроэнергии, с того момента реагенты подорожали на 81,69%, а на зарплаты приходится тратить на 23,97% больше. Если тариф не повышать, то водоканалы практически будет вынуждены работать в минус и дальше.

Компенсации на это из местных бюджетов могут лишить многие регионы возможности развиваться и отстраиваться после активных военных действий. Ведь если деньги потратить на дотацию популистических тарифов, на другие нужды финансирования уже не хватит.

Как писал ранее OBOZREVATEL, тарифы на электроэнергию в Украине решили повысить не только для бытовых потребителей, но и для бизнеса. Речь идет о пересмотре предельных цен, который состоится с 1 июля 2023 года. Решение было вынужденным – стране нужны средства на восстановления пострадавшей от российских атак энергосистемы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!