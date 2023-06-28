Бизнесу в Украине установили новые тарифы на электроэнергию: какие цены и когда введут

Тарифы на электроэнергию в Украине решили повысить не только для бытовых потребителей, но и для бизнеса. Речь идет о пересмотре предельных цен, которое состоится с 1 июля 2023 года. Решение было вынужденным – стране необходимы средства на восстановление энергосистемы, которая пострадала от российских атак.

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Такое решение приняла профильная нацкомиссия (НКРЭКУ) 27 июня. Так, комиссия пересмотрела предельные цены на электроэнергию на рынке "на сутки вперед", внутрисуточном и балансирующем рынках.

Повышение максимальных тарифов составит 40-80% в зависимости от времени суток. Будут действовать такие новые предельные цены:

для часов минимальной нагрузки (с 00:00 до 07:00 и с 23:00 до 24:00) – 30000 грн/МВт*ч (сейчас 2 000 грн/МВт*ч);

для "средних" часов (с 7:00 до 19:00) – 5600 грн/МВт-год (сейчас 4000 грн/МВт*ч).

для часов максимальной нагрузки (с 19:00 до 23:00) – 7200 грн/МВт*ч;

минимальная предельная цена – 10 грн/МВт-час.

максимальная предельная цена для балансировочного рынка – 125% от цены рынка "на сутки вперед", минимальная – 0,01 грн за МВт*ч.

Нынешние расценки прекратят действие с 30 июня. Однако помимо рыночной цены, которая определяется ежесуточно, в структуру тарифа для бизнеса также входят тарифы оператора системы передачи и операторов системы распределения, а также стоимость услуг поставщика.

Поэтому конечный тариф будет выше и может отличаться в зависимости от региона. Решение не коснется бытовых потребителей, которые с июня платят по тарифу 2,64 грн за кВт*ч.

Впрочем, в будущем повышение бизнес-тарифов на электроэнергию, вероятно, скажется на росте тарифов на воду для населения. Однако для этого понадобится отдельное решение нацкомиссии.

Ранее в Офисе президента объясняли: повышение стоимости электроэнергии в Украине неизбежно. Главная причина – масштабные разрушения энергосистемы страны из-за российских обстрелов.

Поэтому Украина в вопросе восстановления энергетической системы должна идти по пути Израиля, а не Ирака, Ливана и Сирии. В случае Израиля тарифы повышались, и жители страны смогли получить бесперебойный доступ к электричеству. А вот в Ираке, Ливане и Сирии популизм властей "заморозил" цены, и в итоге свет населению и бизнесу дают по часам на постоянной основе.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут существенно экономить на электроэнергии. Так, если обратиться к поставщику тока и установить двухтарифный счетчик "день-ночь", тариф ночью будет вдвое ниже.

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