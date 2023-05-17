Как экономить электроэнергию летом, чтобы не было отключений: простые советы

Энергетики попросили украинцев вернуться к привычке экономить электроэнергию в пиковые часы. Это поможет избежать отключений света в период ремонтов энергосистемы, которые совпадут по времени с традиционным повышением потребления из-за жары.

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Летом у бережного потребления тока есть свои особенности, связанные, в частности, с активной работой кондиционеров и холодильников. OBOZREVATEL собрал рекомендации "Укрэнерго" и других экспертов.

Часы пиковой нагрузки – в какое время сократить потребление электроэнергии?

"Укрэнерго" советует украинцам ограничить потребление электричества и не включать мощную бытовую технику в такие часы:

утром – с 8 до 11 часов;

вечером – с 17:00 до 23:00.

Такой способ позволяет снизить нагрузку на магистральные сети. Кроме того, перенос использования энергоемких приборов на время с 23 часов вечера до 7 утра позволит существенно экономить на платежках. Для этого нужно установить двухзонные или трехзонные счетчики.

Какие приборы нужно выключить в пиковые часы?

Кондиционер;

бойлер;

стиральная машина;

электроплита;

традиционные лампы накаливания (альтернатива – заменить на LED).

Также рекомендуется по возможности отказаться от использования электрочайников и греть воду на газу. Если такой вариант невозможен, в чайник за раз нужно наливать ровно то количество воды, которое будет сразу использовано.

Кондиционер – как сделать работу прибора экономной?

Кондиционер не следует постоянно включать и выключать. Дело в том, что больше всего электроэнрегии он потребляет во время первичного охлаждения воздуха до установленной температуры. Поэтому в рамках летней экономии логично использовать кондиционер с 11 до 17 часов и при необходимости ночью после 23 часов, не выключая, а отключать только на часы пик.

Также "Укрэнерго" советует этим летом "прикрутить" привычную степень охлаждения. Украинцев просят выставлять на кондиционере температуру на несколько градусов выше обычного. Например, если вы охлаждали воздух в помещении до 23 градусов, попробуйте выставить прибор на 25 градусов. Разница в ощущениях будет не критичной, а экономия – заметной.

Экономить электроэнергию поможет и своевременное техобслуживание кондиционера. – каждые 3-4 месяца активной работы. Это может помочь устранить грязь, бактерии и снизить эффективность работы прибора до 15%.

Как экономить электроэнергию, которую "ест" холодильник?

Холодильник – не тот бытовой прибор, который можно отключить, особенно летом. Поэтому, чтобы снизить потребление тока, следует придерживаться ряда правил эксплуатации:

всегда остужать до комнатной температуры горячую еду перед помещением в холодильник;

избегать ненужного открывания дверцы, не оставлять ее надолго открытой;

оставлять свободное пространство для циркуляции прохладного воздуха, это позволяет сохранить температуру и минимизировать включение режима активного охлаждения;

использовать аккумуляторы холода, сухой лед или бутыки с замороженной водой, чтобы холодильник дольше "держал холод", не включаясь на охлаждение (нужно регулярно обновлять "запас" в камере).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в июле и августе могут применяться отключения электроэнергии. Однако это не будут критические отключения на несколько суток.

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