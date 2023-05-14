Украинцев предупредили о возможных отключениях света летом: озвучены сроки

В Украине в июле и августе могут применяться отключения электроэнергии. Однако это не будут критические отключения на несколько суток. Свет будут выключать примерно на 3-4 часа в пиковые часы.

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Дело в том, что летом половина атомных блоков электростанций по стране будет выведена на ремонт. Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александра Харченко "Громадському радіо".

"Каждый энергетический объект время от времени должен становиться на ремонт, а в этом году у нас дополнительная куча причин, связанных с атаками московских террористов на наши объекты. Я считал, что "Энергоатому" было бы целесообразно начинать эти ремонты раньше – весной, когда был очень большой паводок и когда была возможность компенсировать выход в ремонт определенных энергоблоков за счет высокой воды и работы гидростанций", – рассказал эксперт.

Он добавил, что очень важно, чтобы работы завершились как можно скорее, ведь если случится какое-нибудь отключение света, то летом его перенести легче.

Харченко отметил, что большая часть энергостанций в Украине либо сильно повреждена, либо уничтожена, либо находится на временно оккупированной территории. Поэтому есть определенный дефицит электроэнергии и период, когда значительная мощность "Энергоатома" выходит из эксплуатации в ремонт.

"Технически говорится, что в июле и августе могут быть определенные отключения. Это не будут категорические отключения – на сутки или двое, это будут отключения на 3-4 часа в пиковые времена (утренние и вечерние)", – подытожил специалист.

OBOZREVATEL ранее писал: в Украине летом могут вернуться веерные отключения электроэнергии. Ожидается сезонный пик потребления, при котором дефицит тока практически неизбежен. Либо Украина нарастит импорт тока из ЕС и сможет добиться увеличения генерации, либо украинцам придется ознакомиться с новым графиком.

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