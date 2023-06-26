Как изменятся тарифы в Украине с 1 июля – сколько заплатим за газ, свет и воду

Украинцам уже повысили тарифы на электроэнергию и сохранили стоимость газа на уровне, который был до полномасштабной войны. При этом обсуждается рост тарифов на холодное водоснабжение и водоотвод.

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OBOZREVATEL рассказывает, как изменятся цены на коммунальные услуги с 1 июля.

Тарифы на воду

Есть вероятность, что с 1 июля в крупных городах Украины подорожает холодная вода. Однако окончательное решение все еще не принято, поэтому рост тарифов могут снова отсрочить, как это уже произошло 1 января, а потом 1 марта.

Если решение утвердят, стоимость кубометра может вырасти в среднем на 30%. Однако это не означает, что во всех городах вода подорожает именно на треть.

Тарифы на водоснабжение значительно отличаются в зависимости от водоканала, и повышение также будет разным: у кого-то вода может подорожать на 10%, а у кого-то и на 40%. Кроме того, тарифы точно останутся неизменными в Херсонской, Николаевской и Харьковской областях.

В НКРЭКУ объясняли: изменение тарифов обсновано из-за уменьшения объемов реализации, которые были учтены в действующих тарифах. В частности, на 2,03 млн куб, или на 10,43% с централизованного водоснабжения и на 1,3 млн кубов (7,48%) централизованного водоотвода.

Кроме того, на 12-13% выросли расходы водоканалов на электроэнергию. На 20-29% увеличились и расходы на оплату труда.

В прошлый раз тарифы на воду пересматривали полтора года назад. Последнее повышение произошло в декабре 2021 года.

Цена на газ

Еще в мае 2023 года были объявлены тарифы на газ, которые будут действовать следующие 12 месяцев, до 1 мая 2024 года включительно. Абсолютное большинство семей (около 98%) платят "Нафтогазу". Компания установила тариф 7,96 грн за куб. м.

В целом же стоимость газа у разных поставщиков колеблется от 7,7 до 9,99 грн за кубометр. Самое выгодное предложение – у компании "ЭРУ Людям". Это небольшой столичный поставщик голубого топлива. Самые высокие цены у "СвітлоГаза". Это также компания из Киева.

Тариф на электроэнергию

Стоимость электричества для населения выросла с 1 июня. Менять ее не планируют как минимум до конца 2023 года. То есть цена останется на уровне 2,64 грн/кВт*ч при любом потреблении.

Лишних трат можно избежать с помощью двухзонного и трехзонного тарифов. Переход на такие тарифы требует установки специальных счетчиков.

Двухтарифный счетчик работает по принципу "день-ночь", т.е. электроэнергия днем дороже, а ночью дешевле. А трехтарифный позволяет платить меньше не в пиковые часы потребления, но больше – в пиковые.

Двухзонный тариф:

с 7:00 по 23:00 часов – 2,64 грн/кВт*ч (полный тариф);

с 23:00 до 7:00 часов – 1,32 грн/кВт*ч (50% от стандартного тарифа).

Трехзонный тариф:

с 7:00 до 8:00 часов – 2,64 грн/кВт*ч (полный тариф);

с 8:00 до 11:00 – 3,96 грн/кВт*ч (150% от стандартного тарифа);

с 11:00 до 20:00 – 2,64 грн/кВт*ч (полный тариф);

с 23:00 до 7:00 часов – 12,06 грн/кВт*ч (40% от полного тарифа).

Как сообщал OBOZREVATEL, также украинцы, которые не прошли поверку счетчиков на воду, тепло, газ и электроэнергию, должны это сделать до 7 июля. Иначе суммы в платежках могут значительно увеличиться, так как их будут рассчитывать исходя из нормативов потребления.

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