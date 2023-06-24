У украинцев осталось несколько недель: без поверки счетчиков суммы в платежках за коммуналку могут взлететь
Украинцы, которые не прошли поверку счетчиков на воду, тепло, газ и электроэнергию, должны это сделать до 7 июля. Иначе суммы в платежках могут значительно увеличится, так как их будут рассчитывать исходя из нормативов потребления.
При этом нормативы потребления значительно выше, чем среднее потребление украинцев. "Чтобы не стрессировать от будущих платежек, жильцам, у которых не поверены квартирные счетчики (водо-, тепло-, газо-, электроснабжение), нужно до 7 июля текущего года провести поверку таких счетчиков", – написал на своей странице в Facebook глава комиссии по вопросам ЖКХ Киевсовета Александр Бродский.
Межсверочный интервал счетчиков воды и тепла составляет 4 года. Поверку осуществляют лицензированные организации. Счетчик воды можно проверить на месте, не снимая и не сдавая в организацию.
Если не провести поверку счетчиков вовремя, могут прийти платежки с "космическими суммами". Дело в том, что показания "просроченного" счетчика не принимаются, и в таком случае платить приходится по нормам, которые обычно значительно выше фактического потребления.
Поверку счетчика можно заказать у компании, которая поставляет вам коммунальную услугу (например, у водоканала). А также у любой сервисной компании, которая имеет лицензию. Важно отметить, уточнить, нужна ли вам поверка счетчика, можно в вашем договоре на поставку коммунальных услуг либо у своего поставщика.
Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине все еще есть возможность перейти на двухзонный тариф на ток. В таком случае с 7 утра до 23 вечера можно платить за ток со скидкой в 50%.
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